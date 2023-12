Thượng viện Mỹ chặn gói tài trợ cho Ukraine của Nhà Trắng

TPO - Đề xuất của Nhà Trắng bao gồm hơn 60 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho Ukraine đã không được Thượng viện thông qua trong cuộc bỏ phiếu ngày 6/12.

Đề xuất nhận được 49 phiếu ủng hộ và 51 phiếu chống. Trong đó Thượng nghị sĩ độc lập Bernie Sanders thường ủng hộ đảng Dân chủ, nhưng lần này đã đồng tình với đảng Cộng hoà. Theo The Hill, Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Chuck Schumer (đảng Dân chủ) cũng bỏ phiếu chống để có thể nhắc lại đề xuất này vào một ngày khác.

Nhà Trắng ban đầu yêu cầu 105 tỷ đô la tài trợ bổ sung khẩn cấp cho “an ninh quốc gia”, bao gồm gói viện trợ cho Ukraine, Israel và thêm khoản tăng cường an ninh biên giới để thuyết phục đảng Cộng hòa. Hạ viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số đã kiên quyết yêu cầu giải quyết từng vấn đề trong các dự luật phân bổ ngân sách riêng - điều mà Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát phản đối.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Joe Biden đã thúc giục Thượng viện phê chuẩn dự luật, cáo buộc đảng Cộng hòa muốn “đè bẹp Ukraine trên chiến trường theo đúng nghĩa đen và gây tổn hại đến an ninh quốc gia”, cũng như giữ nguồn tài trợ cho Kiev “làm con tin” để thông qua chính sách biên giới.

“Theo nghĩa đen, cả thế giới đang theo dõi: Mỹ sẽ làm gì?”, ông Biden nói với các phóng viên, gợi ý rằng nếu không có sự lãnh đạo của Mỹ thì nhóm G7, Liên minh châu Âu (EU) có thể không tiếp tục ủng hộ Kiev, từ đó mang lại chiến thắng cho Nga.

Mỹ đã gửi hơn 100 tỷ đô la viện trợ cho Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát, trong đó bao gồm đạn dược, vật tư và tiền mặt. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen hôm thứ Ba cho biết Ukraine sẽ bị đánh bại nếu không có nguồn tài trợ bổ sung và đây hoàn toàn là lỗi của Washington.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu vào tối thứ Tư, Thượng nghị sĩ Schumer kêu gọi đảng Cộng hòa không nên “cứng đầu”. Tuy nhiên, đảng Cộng hòa lập luận rằng đảng Dân chủ chưa coi trọng mối quan ngại của họ.

Thượng nghị sĩ John Cornyn của Texas cho biết vào đầu tuần này: “Có thể phải mất một cuộc bỏ phiếu thất bại để họ nhận ra rằng chúng tôi nghiêm túc và chúng tôi đã sẵn sàng làm điều đó”.

Chủ tịch Hạ viện (do đảng Cộng hòa kiểm soát) Mike Johnson đã nói rằng các nghị sĩ Cộng hòa sẽ chỉ bật đèn xanh cho gói viện trợ Kiev nếu an ninh biên giới của Mỹ được đảm bảo và Nhà Trắng có thể đưa ra một kế hoạch rõ ràng để giải quyết xung đột Nga - Ukraine.

