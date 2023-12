Thượng tá công an làm Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu

TPO - Ông Bùi Đông Thuận - Thượng tá, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bạc Liêu - vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Ngày 29/12, ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu - chủ trì Hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu quyết định bổ nhiệm ông Bùi Đông Thuận - Thượng tá, Trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bạc Liêu - giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Thời gian bổ nhiệm theo quy định biệt phái của ngành công an.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chúc mừng tân Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Bùi Đông Thuận được Tỉnh ủy, UBND tỉnh tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu mong muốn trên cương vị mới, ông Thuận tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phát huy năng lực, sở trường; đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể Văn phòng UBND tỉnh vững mạnh, phấn đấu góp phần cùng với tập thể hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.