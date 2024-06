Thuận Phát INC tạo đột phá với dòng sản phẩm ống HDPE gân sóng 2 lớp siêu bền

Ưu điểm của ống HDPE gân sóng 2 lớp

Ống nhựa HDPE gân sóng 2 lớp là sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng hiện nay. Với tính ưu việt vượt trội, loại ống này đã và đang thay thế hoàn toàn cho các loại ống truyền thống trên thị trường.

Một trong những ưu điểm nổi bật của ống nhựa HDPE gân sóng 2 lớp là trọng lượng nhẹ, giúp việc vận chuyển và lắp đặt trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, việc lắp đặt chỉ cần sử dụng gioăng cao su, không cần sử dụng các phụ kiện kết nối phức tạp, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí thi công. Không chỉ linh hoạt trong lắp đặt, ống gân sóng 2 lớp còn có độ bền cao, chịu được áp lực và va đập trong điều kiện chôn ngầm không chịu áp. Điều này giúp cho hệ thống ống có tuổi thọ lâu dài và ít bị hư hỏng, giảm thiểu chi phí bảo trì và sửa chữa sau này.

Ngoài ra, ống nhựa HDPE gân sóng 2 lớp còn có tính chất chống ăn mòn và chịu được các tác động của hóa chất, giúp cho hệ thống ống hoạt động ổn định và an toàn. Đặc biệt, với màu sắc đen tự nhiên, ống nhựa HDPE gân sóng 2 lớp còn giúp hạn chế tác động của ánh nắng mặt trời, giảm thiểu nguy cơ bị phai màu hay bị ảnh hưởng bởi các yếu tố môi trường.

Được thiết kế theo công nghệ gân sóng nên Ống HDPE gân sóng 2 lớp có độ cứng vòng rất cao, khả năng đàn hồi tốt, vô cùng dẻo dai nên chịu được lực nén lớn từ bề mặt đường. Đặc biệt thử nghiệm độ cứng vòng ống HDPE gân sóng 2 lớp, kết quả đều đạt hoặc vượt tiêu chuẩn cho phép.

Giải pháp cho hệ thống thoát nước hiện đại

Sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11821-3:2017/ISO 21138-3:2007 và quy chuẩn QCVN 16:2019/BXD của Bộ Xây Dựng, sản phẩm trước khi ra thị trường được kiểm tra, kiểm định kỹ lưỡng từ khâu nguyên liệu tới thành phẩm. Sản phẩm có nhiều loại đường kính từ 150mm đến 600mm với độ cứng vòng SN4 và SN8, phù hợp với nhiều loại công trình, dự án khác nhau.

Ống HDPE gân sóng 2 lớp ra đời đem lại diện mạo mới cho ngành xây dựng hạ tầng thoát nước. Việc sử dụng loại sản phẩm chuyên dụng này khắc phục được nhược điểm của các loại ống thoát nước truyền thống. Ống được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống thoát nước thải khu dân cư đô thị, hệ thống cống vượt, dọc trên các trục lộ giao thông, dùng làm thiết bị thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp…

Công ty CP Đầu Tư Công Nghiệp Thuận Phát (Thuận Phát INC) chuyên sản xuất ống nhựa và phụ kiện ống nhựa u.PVC, HDPE, PPR, HDPE gân sóng 2 lớp. Các sản phẩm của Thuận Phát INC được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại theo công nghệ của CHLB Đức với nguồn nguyên liệu nguyên sinh chất lượng và an toàn được nhập khẩu từ UAE và một số nước Bắc Âu.

