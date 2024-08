Thủ tướng Phạm Minh Chính: Lấy phát triển, đột phá để ổn định

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm lấy phát triển, đột phá để ổn định và lấy ổn định làm tiền đề cho phát triển, thúc đẩy quá trình đổi mới.

Chiều 23/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chủ trì phiên họp thứ ba của tiểu ban.

Tại phiên họp, tiểu ban đã rà soát các công việc đã triển khai; xác định các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; cho ý kiến với dự thảo Báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 -2030.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng báo cáo phải mang tầm tư tưởng chỉ đạo lớn, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra; với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm. Báo cáo cần thẳng thắn, cầu thị, đổi mới sáng tạo, phù hợp với xu thế, dòng chảy của thời đại, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.

Để tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm phát triển, đột phá để ổn định; lấy ổn định làm tiền đề cho phát triển, thúc đẩy quá trình đổi mới; đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện đột phá mạnh mẽ hơn nữa về hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược, đào tạo nhân lực theo hướng “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh”.

Cùng với đó, Thủ tướng nêu việc hoàn thiện thể chế để huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, nhất là nguồn lực từ khu vực ngoài nhà nước, lấy nguồn lực Nhà nước dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội, gồm nguồn lực trong nước, nguồn lực ngoài nước, nguồn lực trong nhân dân, trong doanh nghiệp; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra, giám sát, cương quyết cắt giảm thủ tục rườm rà, cơ chế xin - cho.

Về các giải pháp cụ thể, Thủ tướng nhấn mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, cần tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy quyết liệt các động lực tăng trưởng mới.

Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, trong đó cần phát triển mạnh mẽ công nghiệp văn hóa, thực hiện chính sách an sinh xã hội bao trùm, toàn diện, tổng thể, hội nhập, bảo đảm công bằng và tiến bộ xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhấn mạnh xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, Thủ tướng nêu rõ, công tác cán bộ là then chốt của then chốt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng Chính phủ và hệ thống chính quyền liêm chính, hành động, vì nhân dân phục vụ.

Thủ tướng đề nghị phát huy hơn nữa tinh thần tích cực, chủ động; khẩn trương triển khai công việc với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, xây dựng các dự thảo bảo đảm tiến độ và chất lượng tốt nhất.