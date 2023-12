Thủ tướng: Có ngân hàng Nhật Bản đã đầu tư hơn 1 tỷ USD vào Việt Nam

TPO - "Tôi may mắn gặp được nhiều đời thủ tướng Nhật Bản, mong muốn nhất là chúng ta thúc đẩy quan hệ hai nước, nhưng cuối cùng là để có được sản phẩm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân hai nước”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu.

Chiều 15/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi gặp Thống đốc tỉnh Gunma Yamamoto Ichita, dự tọa đàm với các doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ 2 nước sau 50 năm đã nâng cấp lên chiến lược toàn diện, môi trường chính trị ngoại giao rất tốt, ngày càng đoàn kết, gắn bó.

Người đứng đầu Chính phủ chúc mừng Gunma đã đạt nhiều thành quả quan trọng trong quá trình phát triển của tỉnh về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, vào nhà máy không thấy công nhân, tức tính tự động hóa rất cao.

Thủ tướng bày tỏ ấn tượng các doanh nghiệp của tỉnh Gunma đã chọn cách đi, phát triển độc đáo và có thể bổ sung cho Việt Nam, kể cả hoạt động, dịch vụ trong lĩnh vực giải trí. “Chúng tôi sẵn sàng đón các bạn tin cậy, nồng hậu, hai bên cùng thắng lợi, trên tinh thần lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ”, Thủ tướng cho hay.

Chia sẻ cách Việt Nam hỗ trợ doanh nghiệp, Thủ tướng nói Việt Nam đang tiến hành 3 đột phá chiến lược về thể chế để hướng tới thị trường cạnh tranh, hướng tới cân đối cung cầu, giảm can thiệp hành chính. Khi cần Nhà nước vẫn cần can thiệp để ổn định, như xăng dầu, điện vẫn cần can thiệp của Nhà nước để tránh những cú sốc lúc tăng giá quá lớn, giảm giá làm thị trường đảo lộn.

Thủ tướng cũng cho biết, Việt Nam đang đột phá về hạ tầng để giảm chi phí logistics, giúp giảm đầu vào và giá thành sản phẩm, để tăng tính cạnh tranh sản phẩm.

Việt Nam cũng đang tập trung đột phá về nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng cho hay, khi làm việc với các nhà đầu tư nước ngoài, phần lớn đều quan tâm tới hạ tầng, nhân lực của Việt Nam. “Đây là 2 điểm hạn chế mà chúng tôi cần nỗ lực tập trung để các doanh nghiệp đến đầu tư thuận lợi hơn”, Thủ tướng nói.

Cùng với đó, hiện nay, các ngân hàng lớn của Nhật Bản đã đầu tư vào Việt Nam trong đó có ngân hàng đầu tư hơn 1 tỷ USD. Theo Thủ tướng, các doanh nghiệp Nhật có đặc điểm nghiên cứu rất kỹ, nhưng khi vào triển khai rất nhanh. Người đứng đầu Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp vào đầu tư, mang lại lợi ích cho doanh nghiệp cũng như thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác giữa 2 nước.

“Tôi may mắn gặp được nhiều đời thủ tướng Nhật Bản, mong muốn nhất là chúng ta thúc đẩy quan hệ hai nước, nhưng cuối cùng là để có được sản phẩm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân hai nước”, Thủ tướng nêu, đồng thời mong muốn Nhật Bản tiếp tục giúp đỡ phát triển ngành công nghiệp, hiện đại hóa đất nước, như phát triển một số ngành giao thông quan trọng, ví dụ đường sắt cao tốc mà Nhật Bản có nhiều kinh nghiệm.

Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục có sự đoàn kết, thống nhất, bằng những hành động cụ thể. “Chủ trương có rồi, đường lối có rồi, truyền thống có rồi, thí điểm cũng có rồi… Chúng ta đã quyết tâm rồi thì quyết tâm hơn, đã nỗ lực rồi thì nỗ lực hơn, đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn, đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn để mang lại thành quả chung cho hai đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi tiếp Thống đốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng đến thăm tỉnh Gunma, mảnh đất địa linh nhân kiệt, quê hương của 4 Thủ tướng Nhật Bản, trong đó có cựu Thủ tướng Fukuda, người đã đưa ra học thuyết “từ trái tim đến trái tim” vào những năm 70 để thúc đẩy hợp tác giữa Nhật Bản và các nước ASEAN; đồng thời bày tỏ vui mừng gặp lại Thống đốc ngay sau khi lãnh đạo hai nước vừa tuyên bố nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo tỉnh Gunma thúc đẩy quan hệ hợp tác với tỉnh Hà Nam và các địa phương Việt Nam thăm Gunma dịp này như Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Khánh Hoà và Cần Thơ nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng còn rất lớn thông qua đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác du lịch. Đánh giá Việt Nam là một thị trường hấp dẫn và phát triển, Thống đốc tỉnh Gunma khẳng định sẽ tiếp tục tổ chức đoàn doanh nghiệp thăm Việt Nam; thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước; mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để doanh nghiệp tỉnh Gunma đầu tư thuận lợi vào Việt Nam và có nhiều hơn nữa doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào tỉnh Gunma.