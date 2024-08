Thủ tướng chỉ đạo đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 84/CĐ-TTg ngày 30/8 về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và an toàn thực phẩm dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9.