Thủ tướng Canada nhảy tại show Taylor Swift

TPO - Video Thủ tướng Canada Justin Trudeau hát, nhảy tại show diễn của Taylor Swift gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Nguyên nhân do vào thời điểm đó xảy ra bạo loạn ở thành phố Montreal.

New York Post đưa tin Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã tham dự buổi hòa nhạc trong chuyến lưu diễn The Eras Tour của Taylor Swift ở Toronto (Canada) vào tối 22/11.

Đoạn video lan truyền trên X cho thấy chính trị gia sinh năm 1971 hát và nhảy theo bản hit You Don't Own Me trước khi Taylor bước lên sân khấu.

Cùng đêm đó, những người biểu tình chống Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đốt bom khói và diễu hành qua các đường phố Montreal với cờ Palestine. Theo tờ Montreal Gazette, những kẻ bạo loạn đốt xe và đụng độ với cảnh sát. Họ còn ném các thiết bị nổ nhỏ và đồ kim loại vào cảnh sát.

Vụ việc xảy ra cách thành phố Toronto, nơi diễn ra show ca nhạc của Taylor, khoảng hơn 531 km.

Hình ảnh ông Trudeau nhảy múa giữa lúc Montreal chìm trong bạo lực gây ra sự phẫn nộ trên mạng xã hội. Ngoài việc là nguyên thủ quốc gia, ông Trudeau còn là đại diện cho một quận ở Montreal. Đây cũng là nơi ông sống lúc còn nhỏ.

Don Stewart, nghị sĩ quốc hội ở Toronto, đăng bài chỉ trích thủ tướng trên X: “Những người vô luật pháp chạy khắp Montreal trong cuộc biểu tình bạo lực. Thủ tướng thì nhảy múa. Đây là Canada do chính phủ Tự do xây dựng. Hãy đưa pháp luật, trật tự, những con phố và cộng đồng an toàn ở Canada mà chúng ta từng biết và yêu mến trở lại”.

Trong khi đó, những cư dân mạng khác so sánh ông Trudeau với Nero, Hoàng đế La Mã khét tiếng được biết đến với điển cổ chơi đàn trong khi Rome đang cháy.

Khán giả bình luận: "Thật tội nghiệp cho Canada", "Trudeau là một trò đùa", "Nero ở Rome, Trudeau ở Montreal", "Trudeau đang chơi đàn khi Canada đang cháy. Một Hoàng đế Nero khác"...

Ngày 23/11, Thủ tướng Trudeau có phát ngôn chính thức về vụ bạo loạn: “Những gì chúng ta thấy trên đường phố Montreal đêm qua thật kinh hoàng. Những hành vi bài Do Thái, đe dọa và bạo lực phải bị lên án ở bất cứ nơi nào chúng ta nhìn thấy chúng. RCMP (Cảnh sát Hoàng gia Canada) đang liên lạc với cảnh sát địa phương. Phải có một cái kết và những kẻ bạo loạn phải chịu trách nhiệm”.

Ông Trudeau không bình luận gì về việc bị chỉ trích khi đi xem show Taylor Swift.