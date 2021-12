Thứ từng bị vứt bỏ thành đặc sản được nhà giàu săn đón; xuất hiện TV có thể liếm được

TPO - Người lái xe máy tông vào hàng rào chắn và trượt trên đường, may mắn người này đã đứng dậy được sau tai nạn. Vụ việc xảy ra vào ngày 2/10 tại Đài Loan.

TPO - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ nay đến 28/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xảy ra đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay, có nơi rét hại. Tại miền Trung, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.