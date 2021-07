Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: Để lọt thí sinh F1 vào phòng thi quy trách nhiệm cho ai?

TPO - Tại buổi kiểm tra thi ở Trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ yêu cầu địa phương phải rà soát kỹ thí sinh liên quan đến COVID-19. Ông đặt câu hỏi, nếu để lọt thí sinh có F1 vào phòng thi quy trách nhiệm cho ai?

Ông Nguyễn Anh Quân, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, trưởng Ban chỉ đạo thi của quận cho biết, địa phương đã giao trách nhiệm cho Trung tâm y tế quận và Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm rà soát thí sinh hàng ngày.

Năm nay quận có 4 điểm thi gồm: THPT Việt Đức; THPT Trần Phú; THCS Trưng Vương; THCS Nguyễn Du với tổng số 131 phòng thi, với 3122 tổng số thí sinh.

Trên cơ sở kinh nghiệm và tổ chức thành công an toàn kì thi vào lớp 10 vừa qua, Ban chỉ đạo thi quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu các Hội đồng coi thi triển khai diễn tập kịch bản ngày tổ chức kì thi và các tình huống giả định, về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất trang thiết bị trong đó đặt vấn vấn đề an toàn phòng dịch COVID-19 lên trên hết.

Tại Hà Nội, tính đến hết ngày 1/7, thành phố có 21 thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch (gồm 4 F1, 1 F2, 16 thí sinh ở địa bàn phong tỏa).

Bà Nguyễn Thị Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở vật chất. Cụ thể, các phòng thi đã kê bàn ghế, bố trí chỗ ngồi đảm bảo giãn cách. Phòng thi không gần nhà dân, có nhiều quạt mát, có nước rửa tay sát khuẩn. Tất cả các phòng thi không sử dụng đều đã được niêm phong. Hệ thống camera, máy tính, máy in của trường sử dụng trước đó đều bị vô hiệu hóa. Dù rà soát thí sinh liên quan đến F1, F2 rất kỹ càng nhưng điểm thi cũng chuẩn bị cả phòng y tế, phòng khám sàng lọc, phòng cách ly tạm thời để đề phòng các tình huống có thể xảy ra.

Nếu trong quá trình thi phát hiện thí sinh có dấu hiệu bất thường sẽ được đưa về phòng sàng lọc khám trước. Nếu vấn đề vượt quá tầm chuyên môn của nhân viên y tế sẽ gọi lực lượng hỗ trợ. Ngoài ra, nếu phát hiện thí sinh ho, sốt không có yếu tố dịch tễ sẽ vẫn đưa sang phòng thi riêng. Điểm thi chuẩn bị quần áo bảo hộ cho cán bộ coi thi ở phòng thi đặc biệt này.

“Vấn đề đảm bảo an ninh, an toàn cho đề thi, bài thi được điểm thi chuẩn bị kỹ càng. Phòng được trang bị 2 camera ghi hình 24/24 giờ để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đề thi, bài thi của thí sinh. Đề thi, bài thi sẽ được bảo vệ bởi lực lượng an ninh và phó điểm trưởng của điểm thi.”, bà Quỳnh nói.

Thứ trưởng Độ lưu ý địa phương rà soát kỹ thí sinh liên quan đến COVID-19, tuyệt đối không để lọt thí sinh “có F” vào kỳ thi nhằm đảm bảo an toàn cho thí sinh. Ngoài ra, Hà Nội là địa phương có đông thí sinh dự thi, kỳ thi diễn ra trong tuần nên ông yêu cầu lên phương án kỹ lưỡng việc phân luồng đầu và cuối giờ thi đảm bảo giãn cách.

Đồng thời ông cũng yêu cầu điểm trưởng phân công rõ việc, rõ người, gắn trách nhiệm cá nhân trong thực thi nhiệm vụ, phòng ngừa tối đa những sơ suất, sai phạm có thể xảy ra. Các điểm thi xây dựng phương án ứng phó với những tình huống đột xuất, bất thường có thể xảy ra như: mưa to, mất điện, ùn tắc giao thông hoặc trong quá trình thi xuất hiện thí sinh có biểu hiện bất thường về sức khỏe.