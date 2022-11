Thủ môn Ochoa tuyên bố sẽ khiến Messi 'tắt điện'

TPO - Trước màn chạm trán với Argentina ở bảng C World Cup 2022, thủ thành kỳ cựu Guillermo Ochoa của ĐT Mexico đã tự tin tuyên bố, anh có thể khiến siêu sao Lionel Messi “tịt ngòi”.

Vào lúc 02h00 ngày 27/11, Argentina có màn so tài với Mexico trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 bảng C World Cup 2022. Hiện “El Tri” đang chia sẻ vị trí thứ 2 bảng C cùng với Ba Lan khi cùng có 1 điểm. Trong khi đó, đội bóng xứ sở Tango đứng bét bảng với 0 điểm.

Chắc chắn, nếu muốn cạnh tranh vé vào chơi ở vòng 1/8, Argentina buộc phải giành chiến thắng trước Mexico. Tuy nhiên, đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn, song các học trò HLV Gerardo Martino lại chơi rất gắn kết và sở hữu đội hình đồng đều.

Trong lần thứ 5 tham dự World Cup, thủ môn kỳ cựu Guillermo Ochoa vẫn đang thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng. Ở trận mở màn, anh chính là người hùng của Mexico khi cản phá thành công cú đá phạt đền từ tiền đạo Robert Lewandowski vào phút 58 giúp “El Tri” cầm hoà Ba Lan với tỷ số 0-0. Nhờ đó, anh được FIFA bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Trước màn đại chiến với Argentina, Ochoa cho biết, anh rất nóng lòng chờ đợi màn đối đầu với các chân sút của đại diện đến từ Nam Mỹ. Đồng thời, thủ thành 37 tuổi cũng tin tưởng vào khả năng anh có thể ngăn Messi ghi bàn.

Ochoa nói: “Mexico sẵn sàng đứng lên và cạnh tranh sòng phẳng với Argentina. Messi là cầu thủ sở hữu ‘phép thuật’ và có thể xuyên thủng mọi hàng phòng ngự. Thế nhưng, anh ấy không thể duy trì phong độ tốt nhất từ phút này sang phút khác.

Trận đấu sắp tới sẽ là một thách thức tốt đẹp với tôi và các đồng đội. Còn gì tuyệt vời hơn khi được đối đầu với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử làng bóng đá thế giới như Messi. Tôi muốn chơi một trận xuất sắc và giúp Mexico đánh bại Argentina”.