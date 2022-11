Cập nhật danh sách Vua phá lưới World Cup 2022

TPO - Sau lượt trận mở màn vòng bảng World Cup 2022, có 6 chân sút đang cùng nhau chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới khi cùng có 2 pha lập công.

Lượt trận thứ nhất vòng bảng World Cup 2022 đã chính thức khép lại với 2 bất ngờ lớn khi Saudi Arabia lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Argentina. Nhật Bản cũng đánh bại Đức với kết quả tương tự dù bị dẫn bàn trước.

Trải qua 16 trận đầu tiên tại vòng bảng World Cup 2022, có 41 bàn thắng được ghi (bình quân 2,56 bàn/trận). Tất cả đã có 35 cầu thủ điền tên lên bảng điện tử.

Trận đấu có có cách biệt lớn nhất là chiến thắng 7-0 của Tây Ban Nha trước Costa Rica. Trong khi đó, Anh 6-2 Iran là trận có nhiều bàn nhất. Lượt trận mở màn cũng chứng kiến 4 cặp đấu kết thúc với tỷ số hoà 0-0 là Mexico vs Ba Lan, Đan Mạch vs Tunisia, Morocco vs Croatia, Uruguay vs Hàn Quốc.

Tính đến thời điểm này, có 6 cầu thủ cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2022 khi cùng có 2 bàn thắng. 6 cái tên này gồm Bukayo Saka (Anh), Olivier Giroud (Pháp), Richarlison (Brazil), Ferran Torres (Tây Ban Nha), Enner Valencia (Ecuador), Mehdi Taremi (Iran).

Danh sách những cầu thủ đã ghi 1 bàn gồm Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo, Joao Felix, Rafael Leao (Bồ Đào Nha), Marcus Rashford, Jack Grealish, Jude Bellingham, Raheem Sterling (Anh), Adrien Rabiot, Kylian Mbappe (Pháp), Dani Olmo, Marco Asensio, Pablo Gavi, Carlos Soler, Alvaro Morata (Tây Ban Nha), Cody Gakpo, Davy Klaassen (Hà Lan), Andre Ayew, Osman Bukari (Ghana), Salem Al-Dawsari, Saleh Al-Shehri (Saudi Arabia), Ritsu Doan, Takuma Asano (Nhật Bản), Ilkay Gundogan (Đức), Breel Embolo (Thuỵ Sĩ), Gareth Bale (Xứ Wales), Timothy Weah (Mỹ), Michy Batshuayi (Bỉ), Craig Goodwin (Australia).