Thu hồi tài liệu tình báo tín hiệu trong nhà ông Trump

TPO - Một người biết về việc kiểm kê 15 chiếc hộp lấy từ dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng Giêng nói rằng, trong số 15 hộp này có tài liệu tình báo tín hiệu (liên lạc điện tử bị chặn như email và cuộc gọi điện thoại của các nhà lãnh đạo nước ngoài), báo Mỹ The Washington Post đưa tin độc quyền hôm nay.

Trong các cuộc phỏng vấn, một số cựu quan chức tình báo cấp cao nói rằng, trong chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump, thông tin tình báo tuyệt mật về các chủ đề nhạy cảm, bao gồm thông tin tình báo về Iran, thường bị xử lý sai. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump từng chia sẻ hình ảnh có khả năng tiết lộ về địa điểm phóng tên lửa của Iran.

Một cựu quan chức Mỹ nói rằng, thông tin tuyệt mật nhất thường rơi vào tay những người không có nhu cầu sở hữu hoặc không được phép đọc. Vị cựu quan chức này cũng nói rằng các tài liệu tình báo tín hiệu - liên lạc điện tử bị chặn như email và cuộc gọi điện thoại của các nhà lãnh đạo nước ngoài - là một trong những loại thông tin thường rơi vào tay những người không được phép tiếp cận. Những vụ nghe lén như vậy là một trong những bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất vì chúng có thể tiết lộ cách thức Mỹ thâm nhập các chính phủ nước ngoài.

Một người biết về việc kiểm kê 15 chiếc hộp lấy từ Mar-a-Lago hồi tháng Giêng nói rằng, trong số 15 hộp này có tài liệu tình báo tín hiệu. Các cựu quan chức và cá nhân khác cũng đã thảo luận về các vấn đề tình báo nhạy cảm với điều kiện giấu tên. Mùa xuân vừa qua, nhóm của ông Trump đã nhận được trát đòi hầu tòa của bồi thẩm đoàn liên quan các cuộc điều tra tài liệu, hai người biết về cuộc điều tra, xác nhận với The Washington Post hôm 11/8.

Các nhà điều tra đã đến Mar-a-Lago trong những tuần sau khi trát hầu tòa được phát đi và nhóm của ông Trump đã bàn giao một số tài liệu. Trát hầu tòa lần đầu tiên được báo cáo bởi Just the News, một phương tiện truyền thông bảo thủ do ông John Solomon điều hành. Ông Solomon là một trong những đại diện được chỉ định gần đây của ông Trump tại Cục Lưu trữ và Hồ sơ quốc gia.

Những người quen thuộc với cuộc điều tra cho biết, trát đòi hầu tòa tập trung vào việc liệu vị cựu tổng thống hoặc các trợ lý của ông có giữ lại tài liệu mật hoặc tài liệu chính phủ khác mà lẽ ra phải được trả lại cho chính phủ sớm hơn không. Các nguồn giấu tin nói rằng, khi giới chức thảo luận về chủ đề này trong nhiều tháng, một số quan chức đã nghi ngờ nhóm của ông Trump không trung thực.

Ông Trump và các đồng minh của mình đã từ chối công khai chia sẻ bản sao của trát hầu tòa, ngay cả khi họ và những người ủng hộ đã tố cáo cuộc khám xét là bất hợp pháp và có động cơ chính trị, nhưng không cung cấp bằng chứng để chứng minh điều đó. Nếu được công khai, trát có thể sẽ tiết lộ mô tả chung về những tài liệu mà các đặc vụ FBI tìm kiếm tại Mar-a-Lago.

FBI tìm tài liệu vũ khí hạt nhân ở Mar-a-Lago Các tài liệu mật liên quan vũ khí hạt nhân nằm trong số các tài liệu mà đặc vụ FBI tìm kiếm trong cuộc khám xét dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/8, theo những người hiểu biết về cuộc điều tra. Tuy nhiên, các nguồn tin ẩn danh không tiết lộ chi tiết về loại thông tin mà các đặc vụ tìm kiếm, liệu chúng có liên quan vũ khí của Mỹ hay một số quốc gia khác hay không.

Đe dọa FBI

Hiệp hội Cán bộ thực thi pháp luật liên bang - hiệp hội nghề nghiệp đại diện cho 31.000 nhân viên thực thi pháp luật cấp liên bang - ngày 10/8 tuyên bố rằng, các đặc vụ của họ đã nhận được “những lời đe dọa bạo lực cực độ” trong tuần này. “Tất cả các cơ quan thực thi pháp luật đều hiểu rằng công việc của họ khiến họ trở thành mục tiêu cho các phần tử tội phạm… Những lời đe dọa bạo lực có động cơ chính trị nhằm vào FBI trong tuần này là chưa từng có trong lịch sử gần đây và hoàn toàn không thể chấp nhận được”, Chủ tịch Hiệp hội Larry Cosme viết.

Cuộc khám xét nhà riêng của ông Donald Trump đã gây ra một sự phẫn nộ chính trị. Ông Trump và nhiều người bảo vệ Đảng Cộng hòa của ông cáo buộc FBI hành động ác ý có động cơ chính trị (ông Trump có thể trở thành ứng viên tổng thống năm 2024). Qua mạng xã hội, một số người đe dọa FBI; hôm 11/8, cảnh sát bang Ohio đã tiêu diệt một tay súng cố gắng xông vào Văn phòng FBI tại thành phố Cincinnati.

Các đảng viên Cộng hòa xung quanh ông Trump ban đầu nghĩ rằng cuộc lục soát tại Mar-a-Lago có thể giúp ích cho ông về mặt chính trị, nhưng hiện họ đang chuẩn bị cho những tiết lộ có thể gây tổn hại cho vị cựu tổng thống, một nguồn tin trong cuộc nói.