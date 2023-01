Thu 160 tỷ đồng, phim 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành bị khán giả chê chửi thề quá nhiều

TPO - Chuyên gia cho rằng "Nhà bà Nữ" thành công phần lớn nhờ thương hiệu Trấn Thành. Vì điều này, bộ phim chiếm ưu thế suất chiếu và giờ chiếu đẹp trên tất cả cụm rạp.

Mùng 1 Tết Nguyên đán, tức 22/1/2023 dương lịch, bộ phim Nhà bà Nữ do Trấn Thành đạo diễn công chiếu tại các cụm rạp trên cả nước. Bốn ngày sau đó, ê-kíp cho biết doanh thu phim đã đạt 117 tỷ đồng với hơn 1 triệu vé bán ra. Tính đến ngày 6/1, phim đã thu hơn 160 tỷ đồng. Đây là con số không nhỏ, đặc biệt với các phim điện ảnh Việt Nam phát hành vào dịp Tết.

Bên cạnh những lời khen về hình ảnh, lối diễn xuất, Nhà bà Nữ gặp phải không ít lời chê bai của khán giả yêu phim. Một bộ phận nhận định Nhà bà Nữ gây mệt mỏi cho người xem khi lạm dụng chửi thề và cho rằng đây là bộ phim không đúng với quảng cáo là phim gia đình dịp Tết.

Thương hiệu Trấn Thành giúp "Nhà bà Nữ" lấp đầy suất chiếu

Chia sẻ với PV Tiền Phong, nhà thơ, nhà phê bình phim Nguyễn Phong Việt khẳng định: "Chúng ta không thể phủ nhận Nhà bà Nữ là câu chuyện về gia đình với những hình ảnh khán giả dễ tìm thấy ở ngoài đời về khoảng cách thế hệ, những bất đồng giữa con dâu, con rể, những kỳ vọng của bố mẹ với con cái, câu chuyện về việc con gái muốn được sống cuộc đời của họ nhưng không thoát khỏi áp lực từ bố mẹ...".

Tuy nhiên, nhà báo Phong Việt cho rằng câu chuyện xoay quanh các nhân vật trong Nhà bà Nữ quá nghiệt ngã, khác với những quan điểm rằng phim Tết nên vui vẻ, nhẹ nhàng.

Nói về những yếu tố giúp Nhà bà Nữ đạt doanh thu hơn trăm tỷ đồng chỉ sau 4 ngày, chuyên gia nhận định rằng phần lớn thành công về mặt doanh thu của phim đến từ thương hiệu Trấn Thành.

"Sự nhận diện thương hiệu của Trấn Thành giúp Nhà bà Nữ được nhà rạp xếp nhiều suất chiếu với những khung giờ chiếu đẹp. Có những thời điểm có tới hơn 4.000 suất chiếu trên cả nước. Đối với những nhà rạp, về mặt hoạt động kinh doanh, việc này mang lại doanh thu tốt. Tuy nhiên, đôi khi vì số lượng suất chiếu quá nhiều, khán giả dường như bị ép phải xem Nhà bà Nữ. Người xem không có nhiều lựa chọn cho mình", chuyên gia Phong Việt quan điểm.

Chuyên gia nói thêm với anh, trường hợp của Nhà bà Nữ khá giống với Avatar: The way of Water ra mắt vào dịp lễ Giáng sinh vừa rồi. Với anh, khi có một bộ phim được đánh giá tốt hơn hẳn những phim còn lại, nó giống cái phễu hút khán giả.

"Ở Việt Nam có khái niệm một bộ phim đạt doanh thu tốt chưa chắc đã là phim hay. Đây là điều khá kỳ lạ ở Việt Nam. Nếu thời điểm này có phim bom tấn của nước ngoài hoặc có phim Việt nào đủ sức nhận diện, chưa chắc Nhà bà Nữ đã thành công như vậy", chuyên gia Phong Việt khẳng định.

Ngoài ra, chuyên gia cho rằng chưa bàn tới kịch bản hay chất lượng phim, Nhà bà Nữ đã mang lại ánh sáng, tạo sự khích lệ cho khán giả với phim Việt năm 2023 sau khoảng thời gian dài nền điện ảnh nước nhà thất bát vì dịch bệnh.

Cùng với đó, chuyên gia Phong Việt cũng cho rằng Nhà bà Nữ có hiệu ứng lan tỏa một phần vì dự án trước đó của Trấn Thành - Bố già - đã rất thành công. Anh nhận định Nhà bà Nữ giống phiên bản nữ của Bố già khi cả hai dự án đều xoay quanh chủ đề gia đình.

Tiếp theo, chuyên gia cho rằng Trấn Thành là người thông minh khi biết nương theo thành công của mình để tiếp tục tạo ra một món ăn giải trí cho khán giả đại chúng. Có thể Nhà bà Nữ không hẳn là sắc màu điện ảnh mà bị trộn lẫn bởi truyền hình, sân khấu kịch, một chút web drama nhưng với khán giả đại chúng, họ xem và họ thấy mình trong đó. Vậy là thành công.

"Chúng ta hãy chờ đợi tới dự án tiếp theo, nếu Trấn Thành vẫn làm về gia đình thì có lẽ Trấn Thành không còn bài nào để gửi tới khán giả. Còn hiện tại, việc Trấn Thành sản xuất Nhà bà Nữ là khôn ngoan, biết cách lấy lòng khán giả", anh Phong Việt nói.

Không thể phủ nhận Trấn Thành là người "cứu" cả phim. Nhìn vào dàn diễn viên của phim, chắc chắn ai cũng thừa nhận Trấn Thành là người mang khán giả tới rạp mà không phải diễn viên Lê Giang, Việt Anh hay Ngọc Giàu, càng không phải Uyển Ân, Song Luân.

Trấn Thành biết cách làm khán giả không cảm thấy tiếc tiền khi đi xem Nhà bà Nữ. Có thể Nhà bà Nữ có điểm cộng, điểm trừ nhưng phần lớn khán giả không cảm thấy phí khi tới rạp. Đây là điểm thành công nhất mà Trấn Thành mang lại cho dự án.

Khi Trấn Thành đứng ở vị trí đạo diễn, nhà sản xuất, Trấn Thành thể hiện được sự tận tâm và hết mình với dự án. Có thể cái chuẩn của Trấn Thành không phải cái chuẩn của người khác nhưng Trấn Thành đã thể hiện được sự chỉn chu của mình trong vai trò đạo diễn phim điện ảnh.

Không phải cứ chửi thề mới thể hiện sự giận dữ

Nói về việc lời thoại nặng nề trong Nhà bà Nữ, anh Phong Việt cho rằng cả Nhà bà Nữ và Chị chị em em 2 đều mắc một lỗi chung là dùng ngôn từ nặng nề quá nhiều dẫn tới lạm dụng, gây mệt mỏi cho người xem.

"Tiếng Việt rất phong phú, có nhiều cách dùng từ thay thế nhưng không làm thay đổi nội dung câu thoại. Cũng không phải cứ chửi thề, nói tục mới thể hiện tiếng lòng trong việc giận dữ, căng thẳng. Nếu Trấn Thành là người cầu thị thì anh cần nhận ra và có sự điều chỉnh cho những dự án sau", chuyên gia Phong Việt nói.

Nhà thơ cho rằng Trấn Thành sớm lên tiếng về những tranh cãi xoay quanh lời thoại Nhà bà Nữ nhưng không phải thời điểm này. Theo yếu tố marketing, đây là lúc để khán giả quyết định số phận Nhà bà Nữ.

Chuyên gia Phong Việt quan điểm Bố già và Nhà bà Nữ đều mang đúng chất của Trấn Thành với những quan sát thực tế, góc nhìn đại chúng, biết cách làm khán giả khóc được, cười được. Anh kỳ vọng rằng sau này Trấn Thành sẽ làm ra những tác phẩm thực sự, đáng để khán giả tự hào. Một lần nữa, chuyên gia Phong Việt khẳng định "không phải phim có doanh thu cao là phim tốt".

Hiện tại, Nhà bà Nữ vẫn là sản phẩm chiếm ưu thế suất chiếu, giờ chiếu tại các cụm rạp. Nhờ hiệu ứng Trấn Thành, Nhà bà Nữ là bộ phim có doanh thu cao nhất dịp Tết 2023. Bên cạnh những thành công về hiệu ứng, doanh thu, Nhà bà Nữ bị nhiều khán giả nhận xét nặng nề, không phù hợp với quảng cáo phim gia đình ngày Tết.