Thông xe tuyến đường ven biển hơn 700 tỷ đồng ở Kiên Giang

TPO - Tuyến đường 3/2 nối dài hoàn thành và đưa vào sử dụng vượt tiến độ 4 tháng, giúp hoàn thiện tuyến đường bộ ven biển tỉnh Kiên Giang và toàn bộ tuyến đường ven biển Tây, thuộc hệ thống đường ven biển Quốc gia.

Ngày 6/9, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ thông xe tuyến Đường 3 Tháng 2 nối dài. Đây là tuyến đường trọng điểm kết nối TP. Rạch Giá và huyện Châu Thành, hoàn thành vượt tiến độ đề ra 4 tháng trong điều kiện vô cùng khó khăn về cát san lấp nền đường.

Đây là dự án đường bộ ven biển quan trọng của tỉnh Kiên Giang, góp phần hoàn thiện toàn bộ tuyến đường ven biển Tây, thuộc hệ thống đường ven biển Quốc gia.

Tuyến Đường 3 Tháng 2 nối dài được hình thành là đoạn tuyến thành phần quan trọng của toàn tuyến đường ven biển từ An Minh đến Hà Tiên, góp phần tạo động lực cho phát triển hành lang kinh tế ven biển An Minh - An Biên - Châu Thành - Rạch Giá - Hòn Đất - Kiên Lương - Hà Tiên, đảm bảo quốc phòng - an ninh của các địa phương ven biển.

Tuyến đường mới thông xe dài hơn 8,5km, mặt đường rộng 18m, có 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Tổng mức đầu tư gần 730 tỷ đồng, từ vốn ngân sách tỉnh Kiên Giang. Dự án được thi công hoàn thành vượt tiến độ 4 tháng trong bối cảnh thiếu cát san lấp.