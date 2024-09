Thông xe 2 công trình giao thông 4.300 tỷ ở Bình Dương

TPO - Tỉnh Bình Dương đã chính thức thông xe cầu Bạch Đằng 2 và đường tạo lực Bắc Tân Uyên – Phú Giáo – Bàu Bàng.

Sáng 23/9, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Bạch Đằng 2.

Cầu Bạch Đằng 2 kết nối giao thương giữa 2 tỉnh Đồng Nai - Bình Dương và các tỉnh, thành trong vùng Đông Nam Bộ, kết nối với sân bay Long Thành, sân bay Biên Hòa và hệ thống cảng biển.

Công trình nối xã Bạch Đằng (TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) với xã Bình Lợi (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) với chiều dài hơn 2,8km, trong đó phần cầu dài 410m, rộng 17m gồm 4 làn xe. Tổng mức đầu tư của dự án là gần 500 tỷ đồng.

Cầu Bạch Đằng 2 sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông liên tỉnh, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, lưu thông hàng hóa trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đồng Nai và Bình Dương là 2 tỉnh ngăn cách bởi sông Đồng Nai. Dù cùng thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với nhiều mối liên hệ về kinh tế, văn hóa, nhiều năm qua 2 địa phương chỉ có 2 cầu kết nối trực tiếp (cầu Đồng Nai trên Quốc lộ 1A và cầu Thủ Biên). Bạch Đằng 2 là cầu thứ 3 kết nối giữa hai địa

Cùng ngày, tỉnh Bình Dương cũng tổ chức khánh thành, cho thông xe đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng sau 3 năm thi công.

Tuyến đường có chiều dài gần 50km, vận tốc thiết kế 80 km/h với 6 làn xe, kết cấu mặt đường bê tông nhựa. Tổng kinh phí đầu tư của dự án hơn 3.800 tỷ đồng.

Công trình nối từ ngã ba Tân Thành (giao với đường ĐT.746 huyện Bắc Tân Uyên) với thị trấn Lai Uyên (huyện Bàu Bàng).

Dự án được chia làm 4 thành phần. Trong đó, đoạn đường từ Tân Thành đến cầu Tam Lập do UBND huyện Bắc Tân Uyên làm chủ đầu tư dài khoảng 10km. Đoạn đường từ cầu Tam Lập đến Đồng Phú dài khoảng 13km do UBND huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư. Đoạn đường từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng do UBND huyện Phú Giáo làm chủ đầu tư dài khoảng 18km. Đoạn đường từ Tân Long – Lai Uyên do UBND huyện Bàu Bàng làm chủ đầu tư dài khoảng 9km.

Đến nay, công trình đã hoàn thành, kết nối giao thông với các trục chính như quốc lộ 13, ĐH.613, ĐT.741... nâng cao hiệu quả khai thác, phục vụ nhu cầu và rút ngắn khoảng cách đi lại, vận chuyển hàng hóa trong khu vực.

Đây là công trình giao thông trọng điểm, tạo động lực phát triển đối với huyện Bàu Bàng, huyện Phú Giáo và huyện Bắc Tân Uyên, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh Bình Dương và cả vùng.

Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường sẽ góp phần giảm thời gian, chi phí di chuyển từ các khu công nghiệp của huyện Bàu Bàng đi qua Phú Giáo - Bắc Tân Uyên - tỉnh Đồng Nai (và ngược lại), thúc đẩy phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ các địa phương phía Bắc Bình Dương.