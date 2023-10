Thông tin mới vụ con trẻ phải 'học nhờ' trụ sở phường vì trường mầm non bị đình chỉ hoạt động

TPO - UBND TP Huế đã chỉ đạo các cơ sở mầm non công lập tạo điều kiện tiếp nhận tạm thời số học sinh “học nhờ” tại trụ sở phường Thuận Hòa trong thời gian chờ Trường Mầm non Hương Sen khắc phục các yêu cầu về PCCC của cơ quan chức năng để đủ điều kiện hoạt động trở lại.

Ngày 4/10, thông tin từ UBND TP Huế cho biết, các trường mầm non trên địa bàn vừa nhận chỉ đạo tiếp nhận tạm thời số học sinh đang “học nhờ” tại trụ sở phường Thuận Hòa (cơ sở 2 đường Lê Duẩn) trong thời gian chờ Trường Mầm non Hương Sen khắc phục các yêu cầu của cơ quan chức năng về đảm bảo điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Trước đó, vào cuối tháng 9/2023, đoàn công tác liên ngành PCCC và cứu nạn cứu hộ TP Huế tiến hành kiểm tra Trường Mầm non Hương Sen (cơ sở tư thục) tại số 62 Thạch Hãn (phường Thuận Hòa, Huế); qua đó phát hiện cơ sở giáo dục này không chấp hành các quy định về PCCC, hoạt động sai mục đích, xây dựng công trình vượt quy mô được cấp phép. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 120 học sinh, 26 giáo viên, 3 nhân viên cấp dưỡng, 2 thành viên ban giám hiệu, 1 nhân y tế và 1 kế toán.

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, cơ quan chức năng đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non này.

Sau khi cơ sở mầm non Hương Sen bị đình chỉ hoạt động, nhà trường đã mượn cơ sở 2 khu nhà làm việc của khối cơ quan, đoàn thể phường Thuận Hòa (số 248 Lê Duẩn) để làm nơi dạy trẻ tạm thời.

Theo ông Trương Đình Hạnh - Phó Chủ tịch UBND TP Huế, việc dạy học ở trụ sở phường Thuận Hòa (cơ sở 2) chỉ là giải pháp tạm thời trong thời gian Trường Mầm non Hương Sen bị đình chỉ hoạt động (thời gian 1 tháng) để khắc phục các yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC.

Qua kiểm tra sơ bộ, trụ sở phường Thuận Hòa (cơ sở 2) có cơ sở phòng ốc khang trang nhưng hệ thống nhà vệ sinh không phù hợp với trẻ mầm non, không có khu vực bán trú, không đảm bảo vệ sinh... nên không thể tiếp tục bố trí để làm nơi dạy, học dành cho trẻ mầm non.

UBND TP Huế hiện đã chỉ đạo các cơ sở mầm non công lập ở khu vực lân cận tạo điều kiện tiếp nhận số trẻ nói trên vào học tạm thời. Con em ở phường nào sẽ chuyển đến học tại trường mầm non của phường đó, trong khi chờ Trường Mầm non Hương Sen khắc phục các yêu cầu của đoàn kiểm tra liên ngành về PCCC.

Sau khi Trường Mầm non Hương Sen khắc phục xong các vi phạm về PCCC, đảm bảo các điều kiện an toàn và mở cửa trở lại, học sinh sẽ quay trở lại học ở trường cũ. Trong trường hợp Trường Mầm non Hương Sen chậm khắc phục kéo dài, trong khi các trường mầm non lân cận bị quá tải, phụ huynh phải tự sắp xếp bố trí chăm giữ con em mình. Tuy nhiên, đa số phụ huynh hiện có con em học tại Trường Mầm non Hương Sen đều là cán bộ, công nhân, viên chức nên sẽ rất khó khăn trong việc tự trông giữ con nhỏ.