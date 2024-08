Thoát khỏi nỗi lo biến chứng tiểu đường sau 15 năm "vái tứ phương" tìm thuốc

Từng phải nhập viện vì hạ đường huyết quá mức do “thần dược” trị dứt điểm tiểu đường được quảng cáo qua mạng, Chú Nguyễn Thanh Hải (Cầu Giấy, Hà Nội) đã may mắn tìm được giải pháp ổn định đường huyết an toàn, hiệu quả sau 15 năm mắc bệnh.

Khốn đốn vì thuốc trị dứt điểm tiểu đường “tự phong” Nỗi lo biến chứng tiểu đường luôn thường trực bên trong chú Nguyễn Thanh Hải, 65 tuổi khi chú mắc tiểu đường gần 15 năm kèm bệnh tim và cao huyết áp. Cũng bởi vậy, chú Hải luôn mong muốn tìm được giải pháp trị tận gốc tiểu đường để không cần lo biến chứng,... Với mong muốn đó, chú Hải đã tin vào quảng cáo trên mạng, bỏ số tiền hơn 20 triệu đồng để mua “lộ trình 3 tháng trị dứt điểm tiểu đường”, nhưng tiểu đường thì chẳng thấy thuyên giảm, mà ngược lại, chú Hải còn phải đối mặt với những lần nguy kịch, đe dọa đến tính mạng. “Tôi thấy họ quảng cáo chỉ cần uống thuốc theo lộ trình 2-3 tháng là bệnh tiểu đường khỏi hoàn toàn mà không cần phải uống thuốc tây, không cần kiêng khem gì cả, các hình ảnh quảng cáo của họ còn gắn với đài truyền hình nên tôi đã liên lạc để mua sử dụng. Tôi mua 1 liệu trình gồm 4 lọ thuốc uống trong 3 tháng. Ban đầu dùng thấy đường huyết xuống ngay mà không cần dùng tây y, tôi mừng lắm... nhưng dùng 1 thời gian thấy đường huyết không ổn định, lên xuống thất thường, đau đầu nhiều, mờ mắt, tê bì chân tay, đỉnh điểm là tháng 8 năm 2020 tôi đã bị hạ đường huyết quá mức, đột quỵ phải nhập viện. Có bệnh thì vái tứ phương, ai ngờ đâu tôi vái nhầm phương, suýt thì bỏ cả mạng”. - Chú Hải sợ hãi nhớ lại. May mắn được cứu chữa kịp thời, nhưng vì thời gian dài bỏ thuốc tây kèm theo chế độ ăn uống không hợp lý, đường huyết của chú Hải đã tăng cao ở mức 10,9 mmol/L, các triệu chứng như mắt mờ, tê bì chân tay cũng ngày một nặng hơn. Từ đó, lúc nào chú Hải cũng đau đáu nỗi lo "biến chứng", hối tiếc cho sai lầm sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, “sai một ly, sức khỏe đi một dặm”. “Nằm trong viện, cảm xúc của tôi lẫn lộn, vừa vui mừng vì may mắn vượt qua cơn nguy kịch, vừa hối hận vì không tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng sản phẩm trên mạng, vừa lo lắng, sợ hãi biến chứng của bệnh. Tôi được các bác sĩ truyền đạt rằng bệnh tiểu đường không thể chữa dứt điểm, mà chúng ta phải chung sống với nó cả đời, vì vậy khi thấy các quảng cáo trị tận gốc, trị dứt điểm tiểu đường là cần tránh xa, lúc đó tôi chỉ ước rằng được biết điều này sớm hơn”. Quyết tâm tìm giải pháp chung sống hòa bình với bệnh tiểu đường Nghiêm túc tuân theo chỉ định bác sĩ, chú Hải kiên trì dùng thuốc và ăn uống khoa học hơn, tuy nhiên đường huyết vẫn ở mức cao trên 9mmol/L, bên cạnh đó, chú cũng gặp tác dụng phụ khi uống thuốc như: buồn nôn, đi ngoài, chán ăn, mệt mỏi…, nên phải quay lại bệnh viện thay đổi thuốc nhiều lần. Tình trạng này kéo dài nhiều tháng, khiến chú Hải cảm thấy chán nản và gần như hết hy vọng. Đã có lúc chú Hải đã chuẩn bị tinh thần để sống chung với các biến chứng của căn bệnh này đến hết đời. Nỗi lo chồng chất nỗi lo, gánh nặng bệnh tật cứ đè lên đôi vai của chú nhưng được sự động viên từ gia đình khiến chú thêm nghị lực, quyết tâm tìm kiếm giải pháp để chung sống hòa bình với bệnh tiểu đường, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm. Đầu năm 2022, chú Hải được người thân giới thiệu viên uống Diabetna. Rút kinh nghiệm từ lần trước, chú Hải đã tìm hiểu kỹ càng về nguồn gốc xuất xứ, thành phần, công dụng, đơn vị sản xuất của sản phẩm này. “Được giới thiệu sản phẩm Diabetna thì ban đầu tôi cũng hoài nghi, chưa dám sử dụng ngay. Tôi cùng vợ tìm kiếm các thông tin về sản phẩm thì thấy rằng đây là sản phẩm được tối ưu phát triển từ công trình nghiên cứu quốc tế của TS. Hoàng Minh Châu cùng các cộng sự Việt Nam - Hàn Quốc. Tôi thấy sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất bởi Nhà máy Nam Dược chuẩn GMP - WHO, uy tín; nguyên liệu từ Vùng trồng Dây thìa canh đạt chuẩn GACP - WHO tại Hải Hậu, Nam Định. Sản phẩm này cũng 17 năm trên thị trường, được Bộ y tế cấp phép lưu hành với tác dụng hỗ trợ giảm đường huyết, giảm HbA1c và ngăn ngừa biến chứng tiểu đường; thấy vậy tôi cũng rất hy vọng”. Để thêm chắc chắn về chất lượng và tính an toàn của sản phẩm, trong lần khám định kỳ tiếp theo, chú Hải đã mang theo sản phẩm Diabetna tới hỏi bác sĩ, và được bác sĩ tư vấn có thể dùng kết hợp Diabetna và thuốc tây để nâng cao hiệu quả điều trị. “Tôi rất vui mừng và nghĩ rằng đây chính là giải pháp để tôi có thể hỗ trợ ổn định đường huyết, ngăn ngừa biến chứng và chung sống hòa bình với bệnh tiểu đường. Tôi kiên trì sử dụng Diabetna 4 viên mỗi ngày và vẫn tuân thủ dùng thuốc tây theo chỉ định của bác sĩ, ăn uống, tập luyện đều đặn. May mắn thay, sau 2 tháng, chỉ số đường huyết của tôi giảm dần, từ 9,3 mmol/L xuống còn 7,8 mmol/L. Tiếp tục sử dụng thêm 3 tháng, đường huyết của tôi chỉ còn 6,8 mmol/l, chỉ số HbA1c cũng giảm xuống 6,5%, mắt của tôi không còn mờ như trước, triệu chứng tê bì chân tay cũng được cải thiện đáng kể. Đặc biệt là dùng Diabetna tôi thấy rất an toàn vì thành phần 100% từ Dây thìa canh sạch, không lo tác dụng phụ của thuốc”. Sức khỏe được cải thiện, không còn nỗi lo về biến chứng, giờ đây, chú Hải đã lạc quan sống vui sống khỏe với bệnh tiểu đường, dành nhiều thời gian để quây quần bên con cháu và gia đình. “Mặc dù đường huyết đã ổn định ở mức an toàn, nhưng tôi vẫn tiếp tục kiên trì sử dụng Diabetna kết hợp với thuốc Tây y đến nay, mình tìm được giải pháp tốt rồi, cứ thế mà dùng thôi, như vậy thì bệnh nó mới ổn định bền vững, lâu dài được. Nhiều khi tôi vẫn hay nói đùa với vợ tôi là, vớ được Diabetna cứ như vớ được cọc trong lúc tưởng chừng sắp chết đuối.” - Chú Hải phấn khởi chia sẻ. Hành trình thoát khỏi "ma trận" quảng cáo chữa dứt điểm tiểu đường và may mắn tìm thấy giải pháp an toàn, hiệu quả của chú Nguyễn Thanh Hải cũng chính là bài học xương máu cho nhiều người bệnh cùng cảnh ngộ giống như chú. Hy vọng qua câu chuyện này, người tiêu dùng sẽ nâng cao cảnh giác trước những quảng cáo "thổi phồng" trên mạng và sớm tìm được cho bản thân giải pháp điều trị phù hợp để có thể chung sống hòa bình với căn bệnh tiểu đường.