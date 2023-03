Thiếu tiền mua ma túy, hai thanh niên rủ nhau đi cướp

TPO - Cần tiền mua ma túy, Nghĩa và Hồng rủ nhau đi chặn đường người dân để cướp tài sản.

Ngày 14/3, Công an huyện Hóc Môn (TPHCM) đang tạm giữ Nghiêm Dương Hồng (37 tuổi) và Trần Trung Nghĩa (25 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 13/3, anh T.M.C. (19 tuổi, quê tỉnh Long An) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Đặng Công Bỉnh, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Trong lúc dừng xe để nghe điện thoại, anh C. bị hai thanh niên đi xe máy bất ngờ áp sát, dùng hung khí đe dọa, cướp đi sợi dây chuyền đeo trên cổ, một điện thoại và một túi chéo rồi rồ ga tẩu thoát.

Bị cướp tài sản, anh C. đến công an trình báo. Nhận tin báo, Công an huyện Hóc Môn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự nhanh chóng tập trung truy xét, truy bắt đối tượng gây án.

Từ các chứng cứ thu thập được và bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Nghĩa và Hồng là nghi phạm. Khoảng 18h cùng ngày, các trinh sát bắt giữ được Nghĩa và Hồng.

Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi phạm tội và khai do cần tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng nên rủ nhau đi cướp tài sản.

Sáng 7/3, cả hai đã chặn xe máy của một người phụ nữ ở xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi) và cướp đi một điện thoại di động cùng một balo.

Vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.