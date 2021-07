Thí sinh đặc biệt được lực lượng Công an 'tháp tùng' vào tận phòng thi

TPO - Trong buổi thi thứ nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 ở Hà Nội, sáng nay, 7/7, tại điểm thi trường THCS Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), một thí sinh "đặc biệt" đã được lực lượng Công an đưa tận vào phòng thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, quận Cầu Giấy có 10 điểm thi là trường THCS Lê Quý Đôn, THCS Dịch Vọng, THPT Cầu Giấy, THPT chuyên Hà Nội Amsterdam, THCS&THPT Nguyễn Tất Thành, THPT Yên Hòa, THCS&THPT Lương Thế Vinh, THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường THCS Nghĩa Tân và THCS Yên Hòa.

Riêng đối với điểm thi đông nhất tại Trường THCS Nghĩa Tân có số thí sinh đông nhất lên tới gần 1.000 người đã diễn ra ổn thỏa. Đúng 6 giờ 30 các thí sinh được gọi vào phòng thi để chuẩn bị cho những thủ tục cuối cùng để làm bài vào lúc 7 giờ 30. Cũng tại điểm thi này, hình ảnh giám thí bế 1 thí sinh “đặc biệt” gây nhiều xúc động.

Thí sinh này đến từ một trường THPT trên địa bàn quận Cầu Giấy. Được biết, khi làm nhiệm vụ bảo vệ điểm thi trường THCS Nghĩa Tân, các cán bộ chiến sĩ công an phát hiện trường hợp thí sinh khuyết tật này được mẹ đẩy xe lăn đến điểm thi. Từ ngoài cổng trường vào phòng thi cũng khá xa nên lực lượng công an đã hỗ trợ em giúp em khu vực phòng thi. Còn tại khu vực thi, em được các giám thị hỗ trợ vào phòng thi. Khi em thi xong lực lượng an ninh đưa ra ngoài.

Cô Nguyễn Mỹ Hảo, Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa Tân, Phó trưởng điểm thi trường THCS Nghĩa Tân cho biết, đểm thi này có 937 thí sinh đăng ký dự thi, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ thi nhà trường đã phối hợp với các lực lượng công an, cảnh sát giao thông để đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho điểm thi, công tác phòng, chống dịch COVID-19 được hết sức chú trọng, lực lượng Y tế quận đã cử cán bộ xuống phân luồng và nhắc nhở các thí sinh giữ khoảng cách an toàn, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt cho từng thí sinh trước khi vào phòng thi, phòng thi được bố trí đủ ánh sáng và hệ thống thông gió tốt. Tất cả vì kỳ thi THPT quốc gia 2021 an toàn và đạt kết quả cao.