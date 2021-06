Thi hành kỷ luật phó trưởng công an huyện và thuộc cấp ở Bình Phước

TPO - Ông Nguyễn Văn Tuyển, Phó trưởng Công an huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách trong sai phạm chuyên môn khi còn là Phó trưởng Công an huyện Phú Riềng. Ngoài ra, ông Vương Ngọc Dũng, cựu Cảnh sát giao thông Công an huyện Phú Riềng cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Tối 29/6, UBKT Tỉnh ủy Bình Phước thông tin, đơn vị đã ra quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Tuyển bằng hình thức khiển trách và ông Vương Ngọc Dũng bằng hình thức cảnh cáo.

Cụ thể, ông Nguyễn Văn Tuyển, Phó trưởng Công an huyện Bù Gia Mập trong thời gian giữ chức vụ Huyện ủy viên, Phó trưởng Công an huyện Phú Riềng đã có sai phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chuyên môn dẫn đến dư luận phản ánh, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an.

Đối với ông Vương Ngọc Dũng, đảng viên, cán bộ Đội Xây dựng phong trào, Bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an thị xã Phước Long trong thời gian công tác tại Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Phú Riềng, đã có các sai phạm trong nhiệm vụ chuyên môn, quy định của ngành công an.

Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước đã quyết định thi hành kỷ luật đối với hai ông này.