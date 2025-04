Then Kin Pang - lễ hội kỳ thú, càng bị té nước càng may

TPO - Lễ hội Then Kin Pang - một trong những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái trắng tại Lai Châu được được tổ chức với nhiều nghi thức, trò chơi dân gian hấp dẫn... Người dân tin rằng, khi đi Lễ hội Then Kin Pang, càng được té nước nhiều nước thì càng gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống.