Sắp diễn ra lễ hội té nước ở Lai Châu

TPO - Lễ hội Then Kin Pang tại tỉnh Lai Châu diễn ra vào ngày 6 và 7/4 với quy mô được nâng cấp, bổ sung, phục dựng nhiều nghi thức, trò chơi dân gian hấp dẫn...

Chiều 31/3, UBND tỉnh Lai Châu, Sở Văn hoá Thể thao và du lịch Lai Châu họp công bố chương trình Lễ hội Then Kin Pang - một trong những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái trắng tại Lai Châu. Theo đó, lễ hội năm nay diễn ra trong hai ngày 6-7/4 tại xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Bà Mai Thị Hồng Sim - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, Phó Trưởng ban Thường trực ban tổ chức - cho hay lễ hội năm nay đã được nâng cấp từ lễ hội cấp huyện lên cấp tỉnh nên nội dung và quy mô lớn hơn. Lễ hội sẽ có mặt của các đại biểu đến từ Bộ Văn hoá Thể thao và du lịch, các tỉnh có nhiều đồng bào Thái sinh sống và đại diện của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc - địa phương tiếp giáp với Việt Nam tại huyện Phong Thổ.

Nghi lễ truyền thống diễn ra vào 7h30 ngày 7/4 (tức ngày 10/3/2025 Âm lịch) tại nhà Then, bản Khổng Lào, xã Khổng Lào với các nghi lễ: cúng Then khai hội và thiêng hóa, dâng hương - tẩy trần giải trừ vận hạn, dâng hương ước nguyện - thỉnh then, chúc phúc cầu may, cúng then cầu phúc và tạ ơn.

Ngoài ra, du khách còn được hòa mình vào các trò chơi dân gian, thưởng thức ẩm thực truyền thống và tìm hiểu văn hóa bản địa thông qua các hoạt động đặc sắc như Thi Én cáy, Tó má lẹ, đi vòng tròn dấu đá, đi cà kheo tiếp sức, tung còn, thi bắt cá, bắn nỏ, bịt mắt gõ chiêng… Đặc biệt, hoạt động té nước đặc trưng của lễ hội được diễn ra ở suối Nậm Lùm, bản Cang, xã Khổng Lào.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có các phần thi trình diễn trang phục truyền thống, giao lưu văn nghệ và trình diễn múa xoè, thi bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái (kéo sợi - sợi chỉ để dệt vải, dệt thổ cẩm), thi đan lưới (chài) bắt cá, thi ẩm thực.

Lễ hội còn có màn trình diễn Áo hô Pang (trình diễn gội đầu) và tái hiện cuộc sống sông nước của dân tộc Thái (quăng chài, thả lưới, cát chăm…).