Thêm một nghệ sỹ qua đời vì COVID-19

TPO - Trong bối cảnh dịch bệnh, “BlackPink The Movie” vẫn mang về những con số ấn tượng từ doanh thu đến lượng người xem ở rạp.

TPO - Theo thông tin mới nhất, “Nối vòng tay lớn” - chương trình âm nhạc online do Sở Văn hoá - Thể thao TPHCM và gia đình nhạc sỹ Trịnh Công Sơn tổ chức dự kiến thực hiện vào tối ngày 4/9 tới đây sẽ phải tạm dừng lại. Tuy nhiên lý do dừng không phải do sức khỏe của nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn.