Thêm một học sinh tử vong trong vụ nổ lớn tại Đắk Lắk

TPO - Dù được đưa đến bệnh viện song do vết thương quá nặng, người thân của bé trai xin về nhà và đã tử vong. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ nổ là do các cháu tự chế pháo.

Trưa 26/12, người thân cháu N.Đ.B. (SN 2010, trú thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đắk Lắk) - một trong những trẻ bị thương sau tiếng nổ lớn xác nhận cháu đã tử vong. Gia đình đang lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 16h ngày 25/12, cháu N.Đ.B. được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Ana lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên, trong tình trạng đa chấn thương, dập phổi, vết thương phức tạp ở vùng mặt và chi, bỏng mắt. Dù được tận tình cứu chữa song do vết thương quá nặng, đến 20h30 cùng ngày, gia đình đã xin bệnh viện đưa cháu B. về nhà.

Còn em ruột của cháu N.Đ.B. là N.Đ.B.A. (SN 2013) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên trong tình trạng đa chấn thương, bỏng ở cẳng chân, mặt bị thương. Theo bác sĩ điều trị, hiện cháu N.Đ.B.A. đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị bằng kháng sinh, kháng viêm, chống nhiễm trùng.

Ngoài ra, chiều 25/12, bệnh viện cũng tiếp nhận cháu N.M.T. (SN 2010, trú thị trấn Buôn Trấp), trong tình trạng đa chấn thương, vết thương nham nhở vùng hàm mặt, vai ngực, đùi cẳng chân, bỏng mắt do pháo nổ. Đến tối cùng ngày, bệnh nhân được chuyển xuống Bệnh viện Nhi Đồng II, TP Hồ Chí Minh.

Liên quan vụ bốn trẻ ở huyện Krông Ana thương vong sau tiếng nổ lớn, cơ quan Công an huyện xác định nguyên nhân vụ nổ là do các cháu tự chế pháo và không may xảy ra sự việc đau lòng.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h ngày 25/12, một tiếng nổ rất lớn phát ra tại nhà một hộ dân ở thôn Quỳnh Tân 3, thị trấn Buôn Trấp.

Đến hiện trường, người dân phát hiện 4 cháu gồm N.M.T., N.Đ.B., N.Đ.B.A., B.G.T. bị thương, nằm dưới đất. Phần mái che trước nhà cũng bị hư hỏng.

Vụ nổ khiến cháu B.G.T tử vong, 3 cháu còn lại nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.