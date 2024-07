Thêm một đường dây cá độ bóng đá hàng chục tỷ đồng bị triệt phá

TPO - Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cùng Công an huyện Chư Sê triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng Internet, do Tiến cầm đầu. Số tiền giao dịch ước tính hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 8/7, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Chư Sê triệt phá tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng Internet do Lê Phước Tiến (SN 1978, trú tại xã Ia BLang, huyện Chư Sê) cầm đầu. Số tiền giao dịch ước tính hơn 40 tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, khoảng giữa tháng 5/2024 đến nay, Tiến đã lấy tài khoản cá độ bóng đá cấp Master (tài khoản tổng đại lý) trên mạng internet và chia tài khoản trên thành 5 tài khoản cấp đại lý, giao cho Bùi Chính (SN 1968, trú thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) và Lê Thế Vinh (SN 1979), Nguyễn Văn Lợi (SN 1995, cùng trú xã Ia H’Lốp, huyện Chư Sê), Đỗ Văn Việt (SN 1986), Lê Thành Tài (SN 1988, cùng trú xã Ia Blang, huyện Chư Sê) để tổ chức cá độ bóng đá cho các "con bạc" trên địa bàn huyện Chư Sê. Sao kê các tài khoản, tính đến ngày 6/7, tổng số tiền các đối tượng đã giao dịch để cá độ ước tính khoảng 40 tỷ đồng. Tiến hành khám xét, cơ quan công an tạm giữ tổng số tiền hơn 495 triệu đồng, 6 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay và một số tang vật, phương tiện liên quan. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Ngoài ra, ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa (Gia Lai) cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ba Linh (SN 1997) và Đoàn Ngọc Thuỷ (SN 1988, cùng trú tại thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) để điều tra về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Theo đó, sáng 26/6, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Đak Đoa kiểm tra hành chính tại quán cà phê thuộc Tổ 4 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa) phát hiện Linh và Thuỷ đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua tài khoản trên mạng internet. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong tài khoản là trên 170 triệu đồng. Phá đường dây cá độ mùa Euro với số tiền hơn 20 tỉ đồng Tiền Lê