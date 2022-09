Thêm hàng trăm ổ dịch tại TPHCM, 24 người tử vong vì sốt xuất huyết

TPO - Dịch sốt xuất huyết đang tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn TPHCM khiến số người mắc bệnh, tử vong ở mức cao. Ngành y tế khuyến cáo cộng đồng tăng cường các biện pháp diệt muỗi, phòng tránh nguy cơ mắc bệnh.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM ngày 28/9 cho biết, tuần qua hệ thống giám sát các bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tiếp tục ghi nhận những diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết (SXH). Cụ thể, trong tuần 39 (từ ngày 19/9/2022 đến 25/9/2022), toàn thành phố ghi nhận thêm 2.563 ca mới mắc SXH và 1 trường hợp tử vong (tại Quận 8). Tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 149 ổ dịch sốt xuất huyết mới phát sinh trên địa bàn 20/22 quận huyện và thành phố Thủ Đức.

Số ca bệnh tuy có giảm (khoảng 5%) so với trung bình của 4 tuần trước, tuy nhiên đang duy trì ở mức cao. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 59.618 trường hợp mắc SXH, tăng 589,9% với cùng kỳ năm 2021 là 8.641 ca, với số ca sốt xuất huyết nặng là 1.296 ca. Tổng số ca tử vong do SXH từ đầu năm đến nay là 24 trường hợp, tăng 20 ca so với cùng kỳ năm 2021.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố khuyến cáo, SXH là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Đến nay, bệnh sốt xuất huyết chưa có vắc xin phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất là diệt muỗi, diệt lăng quăng, bọ gậy và phòng muỗi đốt.

Để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, mỗi tuần hãy dành 10 phút để diệt bọ gậy, lăng quăng, kiểm tra, phát hiện và diệt lăng quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt bằng cách thường xuyên thau rửa, đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước, thả cá để tiêu diệt lăng quăng.

Tại các gia đình, công sở cần thường xuyên thay nước ở các lọ hoa, thả muối hoặc hóa chất diệt bọ gậy vào bát nước kê chân chạn, bể cảnh, hòn non bộ, khay nước thải tủ lạnh; loại bỏ các vật liệu phế thải, hốc nước tự nhiên, lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, để không cho muỗi đẻ trứng.

Để tránh bị muỗi đốt, người dân cần ngủ màn phòng muỗi đốt ngay cả ban ngày, mặc quần áo dài tay, dùng bình xịt muỗi, nhang đuổi muỗi, kem xua muỗi, vợt điện muỗi... để diệt muỗi và phòng muỗi đốt. Khi bị sốt đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.

BS Trương Hữu Khanh, Phó chủ tịch thường trực Hội truyền nhiễm TPHCM cảnh báo, năm nay dịch SXH có xu hướng tăng cao, nhiều ca bệnh nặng. Thời tiết tại khu vực Nam Bộ đang trong mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sôi phát triển. Để ngăn chặn dịch SXH hiệu quả, ngành y tế và người dân cần tập trung vào giải pháp diệt lăng quăng. Nếu không diệt lăng quăng mà chỉ tập trung vào diệt muỗi bằng phun hóa chất tại các ổ dịch hoặc dùng nhang muỗi, bình xịt... thì lăng quăng sẽ tiếp tục vòng đời để phát triển thành muỗi sinh sản thế hệ sau và truyền bệnh.