THẾ GIỚI 24H: Ukraine tiếp tục tấn công UAV căn cứ không quân Nga ở Kursh

TPO - Các nhà chức trách Nga cáo buộc Ukraine tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) sáng 7/12 nhằm vào một căn cứ không quân của Nga ở vùng Kursh, cách biên giới Ukraine gần 100km.

Thống đốc khu vực Kursh Roman Starovoy viết trên Telegram rằng vụ tấn công UAV vào căn cứ không quân Khalino đã khiến một kho nhiên liệu bắt lửa. Ông cũng cho biết đám cháy đã được kiểm soát. Một số video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy những đám lửa và khói đen bốc lên cao. Vụ việc xảy ra 1 ngày sau khi các vụ nổ xảy ra tại 2 căn cứ không quân nằm sâu trong lãnh thổ Nga là Engels và Dyagilevo. Tuy nhiên, cho tới nay, Ukraine chưa thừa nhận nước này có đứng sau cuộc tấn công UAV vào Khalino. Trong khi đó, cũng có những báo cáo ghi nhận một vụ tấn công UAV khác nhằm vào kho chứa nhiên liệu Lesnoye ở khu vực Bryansk. Địa điểm này thậm chí còn gần Ukraine hơn, chỉ cách biên giới gần nhất 50km.

Nga yêu cầu cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do việc cung cấp vũ khí cho Kiev. Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết đã yêu cầu một cuộc họp khác về Ukraine vào ngày 9/12. Chủ đề là việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Kiev. Đại diện thường trực của Nga Vasily Nebenzya đã lưu ý tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an, bằng cách tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev, phương Tây đang nỗ lực gây leo thang hơn nữa xung đột, cũng như gây bất ổn tình hình trên lục địa châu Âu.

Triều Tiên tiếp tục bắn đạn pháo ra biển. Triều Tiên ngày 6/12 lại tiếp tục bắn đạn pháo ra các "vùng đệm" trên biển phía Đông sau khi bắn 130 quả đạn pháo ra vùng biển phía Đông và phía Tây 1 ngày trước đó.

Quốc gia Liên minh châu Âu từ chối huấn luyện binh sĩ Ukraine. Quốc vụ khanh phụ trách quan hệ song phương của Hungary, ông Tamas Menczer cho biết Hungary sẽ không thực hiện dập khuôn cùng một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU) khác, cũng như không cung cấp bất kỳ hoạt động huấn luyện nào cho lực lượng Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Quan chức này nói thêm rằng Budapest ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột trên.

Hungary kiên quyết chặn gói viện trợ 18 tỷ euro của EU cho Ukraine. Hungary đã duy trì lập trường cứng rắn đối với Ukraine khi kiên quyết chặn gói vay ưu đãi trị giá 18 tỷ euro của EU dành cho Kiev. Hai bên đã rơi vào tranh cãi kéo dài kể từ cuộc đảo chính ở Ukraine năm 2014, đưa một chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc lên nắm quyền, bị Budapest cáo buộc là phân biệt đối xử với người dân tộc Hungary thiểu số.

Cựu tổng thống Albania bị đấm vào mặt. Nhà lãnh đạo Albania bị một người đàn ông tấn công khi đang dẫn đầu những người ủng hộ phe đối lập biểu tình tại hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu - Tây Balkan. Người tấn công sau đó đã bị những người ủng hộ ông Berisha đánh trả và bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát cho biết người tấn công có tiền sử bạo lực. Thủ tướng Albania Edi Rama đã lên án vụ tấn công.

Nga nói Ukraine mất hơn 8.300 quân nhân trong tháng 11. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 6/12 cho biết thiệt hại của quân đội Ukraine trong tháng 11 lên tới hơn 8.300 quân nhân. Trong đó theo ông Shoigu, nhân lực và phương tiện của cánh quân Ukraine ở Nam Donetsk và hướng Lugansk – Donetsk chịu ảnh hưởng rất nặng nề. (XEM CHI TIẾT...)

Moscow và Kiev tiến hành trao đổi 60 tù binh. Theo Reuters, trong ngày 6/12 (giờ địa phương), Nga và Ukraine đã thực hiện trao đổi 60 tù binh cho mỗi bên, bao gồm nhiều binh lính phòng thủ tại thành phố Mariupol. Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết, những người được trả tự do đợt này có cả những người từng cầm cự ở nhà máy thép Azovstal. "Trong danh sách 60 người trở về hôm nay có 34 người ở Mariupol, 14 người từ Azovstal. Một số bị thương và sẽ nhận được mọi sự trợ giúp cần thiết ở Ukraine", ông Yermak nói.

Thêm sứ quán Ukraine ở Romania, Đan Mạch nhận thư lạ. Theo Guardian, trong ngày 6/12, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba thông báo, các sứ quán Ukraine tại Romania và Đan Mạch đã nhận được vài phong bì thư tẩm trong chất lỏng màu đỏ. Ngoại trưởng Kuleba cho rằng đây là một chiến dịch đe dọa nhằm tạo ra sự khủng hoảng, bắt đầu từ vụ "bom thư" ở Madrid rồi chuyển sang các bưu kiện có mắt động vật. Tính tới nay, đã có 23 bưu kiện đe dọa gửi tới các sứ quán Ukraine ở 14 quốc gia.

Rơi máy bay chiến đấu trong cuộc tập trận quân sự ở Croatia. Hãng thông tấn Hina dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Croatia cho biết một chiếc máy bay MIG-21 đã bị rơi trong cuộc tập trận quân sự ngày 6/12 tại khu rừng không có người sinh sống tại Slatina, Đông Bắc Croatia. Theo Hina, chiếc máy bay chiến đấu bị rơi vào lúc khoảng 14h chiều (giờ địa phương). Hiện mọi biện pháp để tìm kiếm và cứu hộ phi hành đoàn đang diễn ra.