THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Ukraine bất ngờ sa thải chỉ huy quân đội cấp cao

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gây chú ý khi bất ngờ sa thải một chỉ huy quân sự cấp cao đang lãnh đạo những nỗ lực chống lại lực lượng Nga ở Donbass.

Theo Reuters, trong sắc lệnh ngắn hôm 26/2, ông Zelensky tuyên bố cách chức chỉ huy các lực lượng vũ trang của ông Eduard Moskalyov, nhưng không nêu lí do. Tổng thống Ukraine từng đề cập đến ông Moskalyov trong một bài phát biểu hôm 24/2, khi liệt kê các chỉ huy quân sự ông đã nói chuyện. Ông Moskalyov đảm nhiệm chức vụ chỉ huy các lực lượng vũ trang ở Donbass từ tháng 3/2022, ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cuối tháng 2 cùng năm.

Algeria mở lại Đại sứ quán tại Kiev sau 1 năm đóng cửa. Bộ Ngoại giao Algeria cho biết sẽ mở lại Đại sứ quán tại thủ đô Kiev của Ukraine sau một năm bị đóng cửa do chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Thông báo có đoạn: “Quyết định này nằm trong khuôn khổ bảo vệ lợi ích của nhà nước Algeria và lợi ích của cộng đồng dân tộc ở Ukraine. Đại sứ quán Algeria tại Kiev, vốn bị đình chỉ hoạt động do tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở Ukraine, sẽ do Đại biện lâm thời quản lý.”

Đắm thuyền do biển động, hàng chục thi thể dạt vào bờ biển Ý. Một chiếc thuyền chở hơn 120 người di cư đã gặp nạn trên bờ biển Calabria (Ý). Ít nhất 43 người đã thiệt mạng. (XEM CHI TIẾT...)

Mỹ cảnh báo Trung Quốc trả giá đắt nếu viện trợ vũ khí sát thương cho Nga. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 26/2 tuyên bố Trung Quốc sẽ phải “trả giá đắt” nếu nước này viện trợ vũ khí sát thương cho Nga. "Bắc Kinh sẽ phải đưa ra quyết định của riêng mình. Nếu viện trợ vũ khí sát thương cho Nga, Trung Quốc thực sự sẽ phải trả giá. Và tôi nghĩ lãnh đạo Trung Quốc đang cân nhắc điều đó để đưa ra quyết định của mình”, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói.

Hàng triệu người tuần hành phản đối dự luật cải cách bầu cử ở Mexico. Ngày 26/2, hàng triệu người đã xuống đường tuần hành trên khắp các thành phố lớn tại Mexico để phản đối dự luật cải tổ cơ quan bầu cử mà Thượng viện nước này mới thông qua, cho rằng dự luật này sẽ đe dọa nền dân chủ vốn đã khá mong manh tại quốc gia Mỹ Latinh này. Riêng tại thủ đô Mexico City, ít nhất 500.000 người đã tập trung tại quảng trường trung tâm thành phố, hô to khẩu hiệu phản đối dự luật cải tổ Viện Bầu cử quốc gia (INE), cho rằng việc này sẽ tăng thêm quyền can thiệp của chính phủ vào hoạt động bầu cử cũng như đe dọa nghiêm trọng nền dân chủ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nêu khả năng mở rộng hoạt động quân sự ở Ukraine. Hôm 26/2, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vạch ra các khả năng Nga mở rộng hoạt động quân sự ở Ukraine, nhấn mạnh quá trình thực hiện chiến dịch sẽ phụ thuộc vào việc phương Tây chuyển giao vũ khí cho Kiev. “Điều đó phụ thuộc vào loại vũ khí sẽ được cung cấp”, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu nói.

Đánh bom tại một khu chợ đông đúc ở Pakistan gây nhiều thương vong. Cơ quan cảnh sát tỉnh Balochistan, khu vực Tây Nam Pakistan, xác nhận đã có ít nhất 4 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ đánh bom ở địa phương này hôm 26/2. Theo thông báo của cảnh sát, vụ đánh bom xảy ra tại khu chợ đông đúc Rukni Bazaar ở huyện Barkhan thuộc tỉnh Balochistan. Vật liệu nổ được đặt trong một chiếc môtô đã được kích hoạt thông qua thiết bị điều khiển từ xa.

Nga bắt đầu trang bị hàng loạt tên lửa siêu vượt âm Zircon trong năm 2023. Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, quá trình thử nghiệm hoàn thiện đạn tên lửa hành trình siêu vượt âm tiên tiến 3M22 Zircon đã hoàn tất, cũng như dây chuyền lắp ráp dòng đạn tên lửa này đã đi vào ổn định.

Israel, Palestine họp kín nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Một quan chức xác nhận trong ngày 26/2, tại cảng Aqaba (Jordan) bên bờ Biển Đỏ, giới chức Israel và Palestine đã bắt đầu cuộc thảo luận nhằm tìm cách khôi phục trật tự sau khi làn sóng bạo lực gia tăng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát thành một cuộc xung đột rộng hơn.

Hàng loạt quan chức Nepal từ chức để phản đối Thủ tướng Prachanda. Phó thủ tướng Nepal và ba bộ trưởng đã xin từ chức để phản đối việc Thủ tướng Prachanda ủng hộ ứng cử viên Ram Chandra Paudel của đảng Quốc đại Nepal đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng Ba. Liên minh cầm quyền của Nepal đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn hôm 25/2 sau khi Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal (Prachanda) công bố kế hoạch ủng hộ ứng cử viên Ram Chandra Paudel của đảng Quốc đại Nepal đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới.