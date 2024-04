THẾ GIỚI 24H: Quân đội Israel quyết tâm đáp trả cuộc tấn công chưa từng có của Iran

TPO - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi tuyên bố nước này sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) của Iran tối 13/4.

Ngày 15/4, một số tướng lĩnh quân đội Israel khẳng định sẽ đáp trả Iran. Phát biểu tại căn cứ quân sự Nevatim ở miền Nam Israel - nơi bị thiệt hại sau cuộc tấn công của Iran, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Israel, Trung tướng Herzi Halevi cho biết, việc Iran tấn công bằng rất nhiều máy bay không người lái và tên lửa vào Israel “sẽ vấp phải phản ứng”. Người phát ngôn Quân đội Israel, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari cho biết, quân đội sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ nhà nước Israel, điều đó sẽ được thực hiện khi có cơ hội và vào thời điểm thích hợp.

Tổng thống Iran công du nước ngoài ngay sau khi tấn công Israel. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi sẽ có chuyến thăm nước láng giềng Pakistan vào ngày 22/4. Thông tin chuyến thăm được công bố hôm 15/4, một ngày sau khi nước này tiến hành vụ không kích bằng máy bay không người lái và tên lửa vào Israel để trả đũa cuộc không kích của Israel trước đó vào Đại sứ quán của Iran ở thủ đô Damascus, Syria khiến nhiều người thiệt mạng.

Bộ trưởng An ninh Israel đòi sa thải Bộ trưởng Quốc phòng. Ngày 15/4, Bộ trưởng An ninh Israel – ông Itamar Ben-Gvir – công kêu gọi Thủ tướng Israel Netanyahu sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Theo ông Ben-Gvir, Bộ trưởng Quốc phòng Israel hành động “thiếu đạo đức và không tôn trọng người mới qua đời”.

Liên minh châu Âu (EU) giải phóng khoản viện trợ kỷ lục 6,3 tỷ euro bị phong tỏa cho Ba Lan. Ngày 15/4, Bộ trưởng chính sách khu vực và quỹ phát triển của Ba Lan thông báo rằng Warsaw đã nhận được 6,3 tỷ euro từ quỹ phục hồi của EU, đồng thời sẽ phải thực hiện các cải cách nhằm thay đổi phù hợp, toàn diện về nền pháp quyền.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long chuyển giao quyền lực sau 2 thập kỷ nắm quyền. Ngày chuyển giao vị trí lãnh đạo của Singapore đã được ấn định - ông Lawrence Wong sẽ chính thức trở thành Thủ tướng vào 15/5, tiếp nhận vị trí của ông Lý Hiển Long. Văn phòng Thủ tướng đã ra thông cáo báo chí ngày 15/4 để thông báo về sự chuyển giao này.

Campuchia trục xuất hơn 100 tội phạm trực tuyến người Trung Quốc. Cơ quan chức năng Campuchia mới đây đã thực hiện việc bàn giao cho các cơ quan chức năng Trung Quốc để tiến hành hồi hương 130 công dân nước này vi phạm pháp luật tại Campuchia, chủ yếu là những nghi phạm cờ bạc trái phép và lừa đảo trực tuyến. Theo truyền thông Campuchia, việc hồi hương 130 nghi phạm nói trên được thực hiện bằng hai chuyến bay dân sự do Bộ Công an Trung Quốc thuê nguyên chuyến. Hoạt động này đánh dấu đợt trục xuất đầu tiên trong năm 2024, là kết quả hợp tác giữa Campuchia và Trung Quốc về việc điều tra, bắt giữ và ban giao các nghi phạm liên quan đến đánh bạc và lừa đảo trực tuyến.

New Zealand phát hiện đường dây làm giấy tờ nhập cảnh giả tại Thái Lan. Truyền thông New Zealand hôm 15/4 cho biết, Cơ quan Di trú của nước này đã phối hợp với cảnh sát Thái Lan mở cuộc điều tra và phát hiện công ty AEC Thai Development do ông Jirasin Bunyasing điều hành đã làm giả giấy tờ sao kê ngân hàng và giấy mời làm việc cho những người nộp đơn xin thị thực làm việc ở một số quốc gia gồm New Zealand, Australia, Anh và Hàn Quốc. Công ty yêu cầu những người có nhu cầu phải trả 1140 NZD, khoảng hơn 17 triệu đồng để có được những giấy tờ giả này. Đồng thời, cuộc điều tra cũng phát hiện công ty Dịch thuật Kanthaya làm giả vé máy bay đến New Zealand.

Mỹ sẽ không được tiếp cận thêm căn cứ quân sự Philippines. Ngày 15/4, Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr nói rằng Manila không có kế hoạch cho Mỹ quyền tiếp cận thêm căn cứ quân sự của Philippines, theo hãng tin Reuters. Vào năm ngoái, Philippines đã cho phép Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ quân sự theo Thỏa thuận hợp tác quốc phòng nâng cao (EDCA) mà hai bên ký kết từ năm 2014, nâng tổng số căn cứ mà Mỹ hiện được phép tiếp cận lên 9.

Na Uy đạt thỏa thuận an ninh với Ukraine. Ngoại trưởng Na Uy Espen Barth Eide ngày 15/4 thông báo nước này đã đạt được thỏa thuận an ninh với Ukraine. Phát biểu sau cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev, Ngoại trưởng Barth Eide cho biết Na Uy sẽ cung cấp hỗ trợ về quân sự, chính trị, tài chính và nhân đạo lâu dài cho Ukraine. Theo nhà ngoại giao này, thỏa thuận trên thể hiện cam kết chính trị rõ ràng của Na Uy trong việc tiếp tục sát cánh cùng Ukraine.

Cháy rừng dữ dội ở miền Đông Tây Ban Nha. Ngày 15/4, giới chức Tây Ban Nha cho biết trong điều kiện nhiệt độ cao bất thường, một trận cháy rừng đã thiêu trụi 500 ha đất tại miền Đông nước này và buộc 180 người phải sơ tán. Lửa đã bùng lên vào ngày 14/4 gần Tarbena, tại vùng Valencia, khi nhiệt độ lên tới 30 độ C, mức nhiệt cao bất thường trong mùa này. Nhiệt độ cao, gió và độ ẩm thấp đã khiến lửa cháy dữ dội. Truyền thông địa phương cho rằng nguyên nhân hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ hoạt động đốt rơm rạ.