THẾ GIỚI 24H: Nguyên nhân hàng loạt vụ nổ tại sân bay quân sự Nga ở Crimea

TPO - Trong tối 9/8, đã có một loạt vụ nổ lớn diễn ra ở khu vực quanh căn cứ không quân Saki của Nga tại bán đảo Crimea, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga đã ra thông báo chính thức về các vụ nổ tại sân bay quân sự Saki trên bán đảo Crimea ngày 9/8. Bộ Quốc phòng Nga cho biết nguyên nhân của hàng loạt vụ nổ là do một số bom, đạn dành cho chiến đấu cơ đã phát nổ ở sân bay Saki, gần khu định cư Novofyodorovka trên bán đảo Crimea, không ghi nhận thiết bị hàng không bị hư hại. Hiện tại, nguyên nhân vụ nổ đang được điều tra, nhưng dường như đây không phải là một cuộc tập kích. Cơ quan Y tế Crimea cho biết, vụ việc đã khiến ít nhất 9 người bị thương và 1 người tử vong. (XEM CHI TIẾT...)

Nga mất chỉ huy cấp cao thuộc Cơ quan An ninh nước ngoài. Theo New York Post, trung tá Nikolay Gorban, một chỉ huy trong lực lượng đặc biệt của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh tại Ukraine. Rất nhiều phương tiện truyền thông Ukraine đã chia sẻ ảnh chụp cáo phó của trung tá Nikolay Gorba lên mạng. Hiện hoàn cảnh liên quan đến cái chết của trung tá Nga vẫn chưa được tiết lộ. Tính đến hiện tại, ông Gorban được cho là sĩ quan đặc nhiệm cao cấp nhất của FSB thiệt mạng trong chiến dịch đặc biệt.

Mỹ hỗ trợ Ukraine 89 triệu USD để rà phá bom mìn. Theo CNN, Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây đã công bố khoản viện trợ trị giá 89 triệu USD nhằm giúp Ukraine đối phó với "một trong những thách thức bom mìn lớn nhất trong nhiều thập kỷ”. Số tiền 89 triệu USD sẽ không được chuyển trực tiếp cho Chính phủ Ukraine, mà chuyển cho các tổ chức phi chính phủ và các nhà thầu chuyên phụ trách rà phá bom mìn. Ngoài ra, Mỹ sẽ đào tạo và cung cấp trang thiết bị cho các đội rà phá bom mìn.

Ukraine di tản 3.000 người tại vùng Donetsk. Theo Guardian, chính quyền Ukraine đã thực hiện việc sơ tán bắt buộc với ít nhất 3.000 dân khỏi khu vực Donetsk, khi các cuộc giao tranh ở đây ngày càng leo thang. Nguyên nhân chính khiến Kiev thực hiện lệnh sơ tán bắt buộc là do chính phủ khó có thể cung cấp đủ nguồn năng lượng sưởi ấm cho dân cư trong khu vực vào những tháng mùa đông sắp tới, khi xung đột vẫn diễn ra căng thẳng.

Thổ Nhĩ Kỳ không kích ở Syria, nhiều người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ ngày 9/8 đã không kích bằng máy bay không người lái, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng tại thành phố do lực lượng người Kurd kiểm soát ở miền Đông Bắc Syria. Cả 4 nạn nhân, đều có liên hệ với chính quyền người Kurd, đã thiệt mạng khi đang đào chiến hào gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm đề phòng một cuộc tấn công từ Ankara.

Ông Trump dùng vụ khám xét của FBI làm lý do vận động tiền tài trợ. Ông Donald Trump cố tận dụng tình thế bằng cách nhắc tới việc FBI khám xét khu nghỉ dưỡng Florida của mình trong tin nhắn và email đề nghị tiền tài trợ từ người ủng hộ. “Một lần nữa họ lại đang cố gắng ngăn chặn đảng Cộng hòa và tôi”, ông Trump nói trong một email gây quỹ được gửi đi ngày 9/8, một ngày sau khi FBI bất ngờ khám xét khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông, theo Reuters. “Sự vô pháp, thói bức hại chính trị cùng cuộc săn phù thủy cần bị vạch trần và ngăn chặn”.

Nhật Bản, Solomon tổ chức cuộc tập trận chung đầu tiên. Ngày 9/8, Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản (MSDF) thông báo đã tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên với lực lượng cảnh sát biển Quần đảo Solomon. Đáng chú ý, tàu tác chiến ven biển Oakland của Hải quân Mỹ cũng tham gia hoạt động này. Do Quần đảo Solomon không có lực lượng quân sự, nên lực lượng cảnh sát biển đảm nhận nhiệm vụ.

Di tích lịch sử tại Pháp cấm người Nga vào thăm. Bộ Quốc phòng Pháp đã cấm công dân Nga vào dinh thự hoàng gia thời trung cổ Chateau de Vincennes. Lâu đài phía đông Paris này là trụ sở của Cơ quan Lịch sử Quốc phòng - cơ quan lưu trữ của Bộ Quốc phòng Pháp. Trước đó, Bộ này đã ban hành một chỉ thị nội bộ hạn chế người Nga tiếp cận tất cả các cơ sở quân sự, bao gồm cả khu di tích lịch sử, sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Dân số Nhật Bản giảm với tốc độ kỷ lục. Theo thống kê do Bộ Nội vụ Nhật Bản công bố ngày 9/8, dân số nước này tính đến ngày 1/1/2022 là 125,93 triệu người - giảm 726.342 người so với 1 năm trước đó (tương đương 0,57%). Đây là mức giảm lớn nhất cả về con số tổng thể lẫn theo tỷ lệ phần trăm, kể từ khi các dữ liệu có thể được so sánh từ năm 2013.

Mỹ chấm dứt chính sách thắt chặt người nhập cư thời ông Trump. Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) thông báo sẽ chấm dứt chính sách thắt chặt người nhập cư - "ở lại Mexico" - có từ thời cựu Tổng thống Donald Trump. Chính sách của ông Trump, có hiệu lực từ tháng 1/2019, đã ngăn một số người di cư không có quốc tịch Mexico - bao gồm những người xin tị nạn - ở lại Mỹ để chờ thủ tục nhập cư. Thay vào đó, những người này sẽ bị đưa trở lại Mexico.

Cuba đã khống chế được vụ cháy ở kho chứa dầu. Tối 9/8, lực lượng cứu hỏa Cuba đã khống chế được vụ cháy ở kho chứa nhiên liệu bên Vịnh Matanzas - vụ hỏa hoạn được coi là tồi tệ nhất trong lịch sử đảo quốc Caribe, kéo dài hơn 5 ngày qua và thiêu rụi 40% cơ sở dự trữ nhiên liệu chính của nước này.