THẾ GIỚI 24H: Nga tổng động viên 300.000 quân dự bị

TPO - Tổng thống Vladimir Putin hôm 21/9 ký sắc lệnh tổng động viên một phần lực lượng quân dự bị trong nước, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu "giải phóng Donbass". Đây là lần đầu tiên Nga ban bố lệnh động viên quân nhân kể từ sau Thế chiến II.

Tổng thống Putin thông báo: "Trong tình hình này, tôi nghĩ cần phải đưa ra những quyết định sau đây. Đó là những quyết định phù hợp với những mối đe dọa mà chúng ta phải đối mặt. Theo đó, chúng bao gồm: Bảo vệ đất mẹ, chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ; đảm bảo an ninh cho người dân của chúng ta cũng như người dân tại các khu vực được giải phóng. Tôi nghĩ cần phải ủng hộ đề xuất của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu về việc tiến hành lệnh tổng động viên một phần ở Liên bang Nga". Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 21/9 cũng tuyên bố tổng cộng 300.000 quân dự bị động viên của Nga sẽ được huy động cho "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu, đây là một phần trong chương trình động viên toàn quốc ở cấp độ một phần. Ông cho biết thêm, Nga có “nguồn dự bị động viên khổng lồ”.

Người dân tham gia trưng cầu dân ý sáp nhập Nga có thể phải ngồi tù 5 năm. Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết công dân nước này có thể phải đối mặt với án tù kéo dài 5 năm nếu tham gia các cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga. Nữ quan chức cảnh báo rằng những người tổ chức bỏ phiếu sẽ phải đối mặt với án tù từ 5 đến 10 năm, và có thể bị cấm đảm nhiệm một số vị trí nhất định, hoặc tham gia một số hoạt động nhất định trong thời gian tối đa 15 năm. Ngoài ra, tài sản của họ cũng có thể bị tịch thu. (XEM CHI TIẾT...)

Iran chính thức vận hành nhà máy lọc dầu đầu tiên ở nước ngoài. Ngày 20/9, hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn thông báo của Bộ Dầu mỏ nước này cho biết nhà máy lọc dầu ở nước ngoài đầu tiên của Iran đã bắt đầu đi vào hoạt động tại Venezuela. Đây là một phần trong nỗ lực của Tehran nhằm thiết lập vị trí trên bản đồ năng lượng toàn cầu và tăng doanh số bán dầu thô. Công suất của nhà máy lọc dầu này đã được nâng từ 15.000 thùng/ngày lên 90.000 thùng/ngày sau khi hoàn tất một số công việc liên quan đến kỹ thuật và công nghệ.

Nữ hoàng Đan Mạch mắc COVID-19 sau khi trở về từ Anh. Nữ hoàng Đan Mạch Margrethe II được phát hiện mắc COVID-19 sau khi tham dự lễ tang của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, hoàng gia Đan Mạch công bố ngày 21/9. Trong một thông cáo, hoàng gia Đan Mạch cho biết Nữ hoàng Margrethe II đã phải hủy bỏ các hoạt động sau khi nhận được kết quả xét nghiệm dương tính đêm 20/9, theo AP.

Nổ lớn ở Kabul khiến nhiều người thương vong. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 13 người khác bị thương trong vụ nổ làm rung chuyển khu dân cư Dehmazang ở thủ đô Kabul của Afghanistan trong ngày 21/9. Hiện một nhóm điều tra đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ nổ. Tuy nhiên, một nhân chứng giấu tên cho biết số người thương vong có thể còn cao hơn nữa.

Tổng thống Joe Biden chính thức đề cử đại sứ Mỹ mới ở Nga. Tổng thống Joe Biden đã chính thức đề cử bà Lynne Tracy, đại sứ Mỹ tại tại Armenia làm đại sứ Mỹ tại Nga. Bà Lynne Tracy từng là cố vấn cấp cao về Nga tại bộ phận phụ trách các vấn đề châu Âu và Âu-Á ở Bộ Ngoại giao Mỹ và có thời gian làm Phó Đại sứ Mỹ tại Nga. Bà Lynne Tracy cũng từng đảm nhiệm nhiều vị trí ở Trung và Nam Á.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khẳng định không gây chiến với Nga. Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Robert Bauer cho biết, NATO sẽ không tiến hành cuộc chiến chống lại Nga ngay cả khi liên minh đang hỗ trợ Ukraine với số lượng vũ khí lớn để đẩy lùi lực lượng Moscow trên chiến trường. Theo ông Bauer, trong khi Ukraine là bên quyết định cuộc xung đột sẽ kết thúc như thế nào, một trong những mục tiêu chính của NATO là bảo vệ chủ quyền của Ukraine. Quan chức NATO cho rằng mục tiêu ngắn hạn là Ukraine nên giành lại phần lãnh thổ mà lực lượng Nga đã kiểm soát từ ngày 24/2.

Mỹ chi thêm gần 3 tỷ USD để đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu. Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ thông báo hỗ trợ thêm 2,9 tỷ USD cho quỹ giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực toàn cầu. Nhà Trắng cho biết dự kiến, Tổng thống Biden sẽ đưa ra thông báo trên khi phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) khóa 77 đang diễn ra tại New York trong ngày 21/9. Theo tuyên bố của Nhà Trắng, số tiền trên là khoản bổ sung cho gói 6,9 tỷ USD mà Chính phủ Mỹ đã cam kết trong năm nay nhằm hỗ trợ an ninh lương thực toàn cầu.