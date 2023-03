THẾ GIỚI 24H: Nga cảnh báo nguy cơ đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân

TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng sự can dự của phương Tây vào cuộc xung đột Ukraine có thể dẫn đến "hậu quả thảm khốc".

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 2/3 cảnh báo, những nỗ lực của Washington nhằm “đổ thêm dầu vào lửa” trong cuộc xung đột Nga - Ukraine có khả năng gây ra một cuộc đối đầu hạt nhân trực tiếp. Phát biểu bên lề Hội nghị Geneva về Giải trừ quân bị, ông Ryabkov cho biết “mối đe dọa chiến lược nghiêm trọng nhất đến từ” các chính sách của Mỹ và NATO, vốn tìm cách “thổi bùng thêm xung đột ở Ukraine và khơi mào những căng thẳng xung quanh cuộc xung đột này”. Nhà ngoại giao Nga cảnh báo rằng, sự can dự ngày càng gia tăng của Mỹ và NATO với những “hành động thù địch” có thể dẫn đến nguy cơ xảy ra “một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân và dẫn tới hậu quả thảm khốc”.

Trung Quốc khẳng định duy trì quan hệ với Nga ở mọi cấp độ. Ngày 2/3, bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương cho hay Bắc Kinh sẽ duy trì liên lạc và phối hợp với Nga ở tất cả các cấp. Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải, liên quan cuộc khủng hoảng ở Ukraine, ông Tần Cương nói với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov rằng Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình và sẵn sàng đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này.

Biểu tình bạo lực tại Colombia khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Ngày 2/3, nhà chức trách Colombia cho biết một cảnh sát và một dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực ở tỉnh Caqueta, miền Nam nước này. Ngoài ra, ít nhất 79 cảnh sát và 9 công nhân làm việc tại một mỏ dầu thuộc công ty Emerald Energy đã bị các cộng đồng thổ dân bản địa bắt làm con tin. Theo cảnh sát quốc gia Colombia, các cộng đồng thổ dân bản địa đã biểu tình phản đối công ty Emerald Energy từ nhiều tuần trước, song căng thẳng gia tăng khi người biểu tình đốt cháy một cơ sở của Emerald Energy, khiến cảnh sát chống bạo động Esmad phải can thiệp.

Mỹ kêu gọi Nga đảo ngược quyết định đình chỉ New START. Bên lề G20, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp ngắn. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp cấp cao nhất giữa Nga và Mỹ kể từ khi nổ ra cuộc xung đột tại Ukraine.

Mỹ duyệt gói vũ khí trị giá 619 triệu USD cho Đài Loan, Trung Quốc phản ứng gắt. Lầu Năm Góc hôm 1/3 cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt kế hoạch bán tên lửa và các thiết bị liên quan cho Đài Loan (Trung Quốc) trị giá 619 triệu USD trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc đang gia tăng gần đây trên eo biển Đài Loan, theo hãng Reuters. Phản ứng trước kế hoạch bán vũ khí của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 2/3 khẳng định gói vũ khí trên của Mỹ bán cho Đài Loan (Trung Quốc) là "vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc" và Bắc Kinh kiên quyết phản đối hành động này.

Mỹ treo thưởng 5 triệu USD để truy lùng thủ lĩnh phiến quân ADF ở Congo. Ngày 2/3, Đại sứ quán Mỹ tại Kinshasa cho biết Bộ Ngoại giao nước này đã đưa ra phần thưởng lên tới 5 triệu USD cho thông tin có thể dẫn đến việc xác định vị trí của Seka Musa Baluku, thủ lĩnh Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), một lực lượng phiến quân có liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở phía Đông của CHDC Congo.

Tổng thống Nga Putin lên án vụ tấn công khủng bố ở biên giới. Tổng thống Vladimir Putin mô tả một vụ việc ở Vùng Bryansk (Nga) có liên quan đến “những kẻ phá hoại Ukraine” là một "cuộc tấn công khủng bố". Tuyên bố được đưa ra sau khi thống đốc khu vực và cơ quan an ninh quốc gia báo cáo về một cuộc đột kích xuyên biên giới nhắm vào hai khu định cư ở Bryansk. (XEM CHI TIẾT...)

Siêu thị của gia đình bị xả súng, Messi bị đe dọa tính mạng tại Argentina. Lionel Messi nhận được những lời dọa giết ớn lạnh khi các tay súng tấn công siêu thị của vợ chồng anh tại quê nhà Argentina. (XEM CHI TIẾT...)

Thái Lan tăng cường giám sát an ninh dọc biên giới phía Nam. Các đại diện của Chính phủ Thái Lan do tướng Pornsak Poolsawat dẫn đầu đã gặp các quan chức cấp cao của Bộ Tư lệnh Chiến dịch An ninh Nội địa (ISOC) vùng 4 vào hôm 2/3 để thảo luận biện pháp tăng cường an ninh và gìn giữ hòa bình tại các tỉnh cực Nam Thái Lan vẫn đang trong tình trạng bất ổn. Theo tướng Pornsak, các vấn đề an ninh dai dẳng ở miền Nam đã khiến các hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu hàng hóa, vũ khí, và ma túy phát triển tràn lan. Tăng cường giám sát dọc khu vực biên giới sẽ giúp chặn các lối thoát của những phần tử ly khai muốn kích động bạo lực nhằm phá vỡ tiến trình hòa bình.

Nga bắt đầu cắt giảm khai thác 500.000 thùng dầu mỗi ngày. Nga đã bắt đầu giảm sản lượng khai thác dầu 500.000 thùng mỗi ngày từ hôm 1/3, động thái diễn ra trong bối cảnh phương Tây áp giá trần với mặt hàng này.

Nhật Bản tìm được thêm hơn 7.000 hòn đảo. Nhật vừa cho thống kê lại các hòn đảo của mình và phát hiện ra nước này có nhiều hơn 7.000 hòn đảo so với thống kê trước đây, theo đài CNN. Bản đồ kỹ thuật số của Cơ quan Thông tin Không gian Địa lý Nhật (GSI) gần đây cho thấy nước này có 14.125 hòn đảo trên toàn lãnh thổ. Con số này nhiều hơn gấp đôi so với 6.852 hòn đảo được Nhật sử dụng chính thức dựa trên báo cáo của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật vào năm 1987.