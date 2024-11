THẾ GIỚI 24H: Nga cảnh báo cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ

TPO - Ngày 9/11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói rằng Nga có thể cắt đứt quan hệ ngoại giao với Mỹ nếu Washington tiếp tục các chính sách thù địch đối với Moscow.

Ông Ryabkov nói rằng bất kỳ bước đi nào mà Mỹ thực hiện nhằm leo thang cuộc xung đột ở Ukraine đều có thể coi là động thái phá vỡ quan hệ song phương."Chúng tôi không bao giờ thực hiện các bước leo thang kiểu này mà không có sự khiêu khích, nhưng tôi xác nhận sẽ có khả năng [cắt đứt quan hệ ngoại giao] nếu phương Tây vứt bỏ sự đàng hoàng cuối cùng" - ông Ryabkov nói. Khi được hỏi những hành động nào của Mỹ có thể khiến Nga tiếp tục hạ cấp quan hệ, ông Ryabkov nhắc lại những nỗ lực của Mỹ nhằm tịch thu tài sản Nga ở nước ngoài, cũng như "những hành động gây leo thang hơn nữa khiến tình hình ở Ukraine trở nên tệ hơn".

Israel nới lỏng khuyến cáo an toàn ở miền Bắc sau thời gian siết chặt an ninh. Quân đội Israel ngày 9/11 đã nới lỏng khuyến cáo an toàn với người dân ở khu vực miền Bắc nước này sau thời gian dài siết chặt an ninh do xung đột với lực lượng Hezbollah ở Li-băng. Cụ thể, thông báo cho biết người dân khu vực miền Bắc có thể hoạt động bình thường thay vì bị hạn chế một phần như trước, với những hoạt động tập trung đông người được nâng lên mức 2.000 người. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel vẫn đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Li-băng, trong khi lực lượng Hezbollah cũng cho biết đã bắn rocket và tên lửa nhằm vào khu vực miền Bắc Israel.

Iran phủ nhận âm mưu ám sát, kêu gọi ông Trump thay đổi chính sách. Theo Times of Israel, trong ngày 9/11, Bộ Ngoại giao Iran đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc cho rằng nước này đã lên kế hoạch ám sát Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump trước ngày bầu cử 5/11. "Những thông tin như vậy là một âm mưu độc hại, được lan truyền bởi những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Đây cũng là hành động làm phức tạp thêm tình hình giữa Mỹ và Iran", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết.

Qatar tuyên bố tạm ngừng vai trò trung gian đàm phán về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. Ngày 9/11 (giờ địa phương), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar, Majed Al Ansari, tuyên bố nước này tạm ngừng vai trò trung gian đàm phán về một lệnh ngừng bắn và trao trả con tin tại Dải Gaza cho tới khi Hamas và Israel chứng minh được “thái độ nghiêm túc” trong đối thoại.

Liên quân Mỹ-Anh tiến hành 3 đợt không kích thủ đô Sanaa của Yemen. Kênh truyền hình Al-Masirah của lực lượng Houthi đưa tin trong đêm 9/11, các máy bay chiến đấu của liên quân Mỹ-Anh đã tiến hành 3 đợt không kích nhằm vào khu vực thủ đô Sanaa của Yemen hiện do Houthi kiểm soát. Các vụ không kích này nhằm vào những cơ sở quân sự của Houthi ở khu vực al-Nahdayn và al-Hafa ở phía Nam và Đông Nam thủ đô Sanaa. Tuy nhiên, tin không cho biết thêm chi tiết.

Ukraine tìm thấy linh kiện phương Tây trong vũ khí của Nga. Theo trang tin Business Insider ngày 9/11, Ukraine vừa công bố một phát hiện quan trọng liên quan đến vũ khí của Nga. Cụ thể, các bộ phận do phương Tây sản xuất đã được tìm thấy trong xác thiết bị bay không người lái (UAV) hạng nặng S-70 Okhotnik-B, hay còn gọi là Hunter. Máy bay này đã bị rơi ở miền Đông Ukraine vào tháng trước. Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết, việc phân tích chiếc UAV S-70 bị bắn hạ vào tháng 10 vừa qua đã chỉ ra sự hiện diện của các linh kiện được sản xuất bởi các công ty ở Mỹ và châu Âu. Phát hiện này làm dấy lên lo ngại về việc Nga vẫn có thể tiếp cận các thiết bị phương Tây dù chịu lệnh trừng phạt.

Nổ bom nhà ga ở Pakistan khiến ít nhất 24 người chết. Ít nhất 24 người đã thiệt mạng và hơn 40 người bị thương trong vụ nổ bom xảy ra vào sáng 9/11 tại một nhà ga xe lửa ở thành phố Quetta, phía Tây Nam Pakistan. Cảnh sát trưởng cấp cao phụ trách hoạt động cảnh sát cho biết vụ nổ có vẻ là một vụ đánh bom liều chết và cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm hiểu thêm thông tin.

Liên minh châu Âu tìm cách giảm phụ thuộc vào Mỹ. Châu Âu cần thiết lập thế trận quốc phòng mạnh mẽ hơn trên khắp lục địa, để không còn phải phụ thuộc vào Mỹ. Đây là lời kêu gọi được các nhà lãnh đạo châu Âu đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh không chính thức của khối diễn ra tại Hungary.

Mỹ 'từ chối' yêu cầu ưu tiên chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine. Sputniknews đưa tin ngày 9/11, tờ Wall Street Journal (WSJ) dẫn lời hai quan chức Mỹ và một cố vấn Chính phủ Ukraine cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã từ chối yêu cầu gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc ưu tiên cung cấp Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) cho Kiev trước các khách hàng khác. Một quan chức cho biết ông Austin đã nói với Tổng thống Zelensky rằng việc vi phạm các thỏa thuận lâu dài với các bên mua khác là "một đòi hỏi quá lớn."

Liên minh châu Âu tái khẳng định ủng hộ Ukraine. Liên minh châu Âu EU ngày 9/11 đã một lần nữa khẳng định lại sự ủng hộ của châu Âu đối với Ukraine, chỉ vài ngày sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, qua đó gây hoài nghi về khả năng tham gia tiếp theo của Washington trong cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.