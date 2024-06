THẾ GIỚI 24H: Liên minh châu Âu và Ukraine ký thỏa thuận an ninh

TPO - Ukraine đã đạt được thỏa thuận an ninh với Liên minh châu Âu (EU) và ký các hiệp ước song phương tương tự với Litva, Estonia.

Ukraine đã đạt được thỏa thuận an ninh với Liên minh châu Âu tại hội nghị thượng đỉnh ở Brussels (Bỉ) ngày 27/6 (giờ địa phương).Theo thỏa thuận, EU cam kết giúp đỡ Ukraine trong 9 lĩnh vực chính sách an ninh và quốc phòng - bao gồm cung cấp vũ khí, huấn luyện quân sự, hợp tác công nghiệp quốc phòng và rà phá bom mìn. Trong một bài đăng trên mạng xã hội trước hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết: “Thỏa thuận an ninh sẽ thể hiện cam kết của tất cả 27 quốc gia thành viên trong việc cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ sâu rộng, bất kể thay đổi thể chế nội bộ nào”.

Mỹ - Nhật - Hàn tập trận Freedom Edge lần đầu tiên. Ngày 27/6, Mỹ cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận 3 bên đầu tiên mang tên Freedom Edge. Theo Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, cuộc tập trận kéo dài 3 ngày, được tiến hành ở vùng biển quốc tế phía Nam đảo nghỉ dưỡng Jeju, miền Nam Hàn Quốc.

Hội đồng Bảo an yêu cầu Houthi chấm dứt tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 27/6 đã thông qua nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen ngay lập tức chấm dứt mọi hành động tấn công tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ. Nghị quyết nhấn mạnh tất cả các quốc gia thành viên “phải tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến lệnh cấm vận vũ khí có chủ đích” đối với những nhân vật lãnh đạo chủ chốt của Houthi, được nêu trong Nghị quyết 2216 năm 2015; lên án mọi hình thức tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua khu vực Biển Đỏ và yêu cầu lập tức trả tự do cho tàu thương mại Galaxy Leader và thủy thủ đoàn.

Ba quốc gia Trung Âu yêu cầu EU trả tiền tiếp nhận người tị nạn Ukraine. Ba Lan, Đức và Cộng hòa Séc đã yêu cầu Liên minh châu Âu hỗ trợ tài chính để giúp trang trải chi phí tiếp nhận người tị nạn Ukraine vì ba nước này đã phải gánh chịu phần lớn chi phí cho đối tượng này kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Ba quốc gia này cũng cho rằng thực trạng hiện nay không phù hợp với mục tiêu chung là chia sẻ gánh nặng tiếp nhận người tị nạn từ Ukraine trong EU và đặt ra những hệ lụy đối với ngân sách từng quốc gia. Do đó, các quốc gia yêu cầu cần có thêm một khoản hỗ trợ tài chính đáng kể từ các quỹ hiện có của EU dành cho các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng với vấn đề di cư do cuộc xung đột ở Ukraine.

Bolivia bắt giữ 17 sĩ quan quân đội dính líu đến âm mưu đảo chính. Bộ trưởng Nội vụ Bolivia Carlos Eduardo Castillo ngày 27/6 xác nhận cảnh sát nước này đã bắt giữ ít nhất 17 sĩ quan quân đội dính líu đến hành vi tổ chức âm mưu đảo chính ở quốc gia Nam Mỹ. Bộ trưởng Castillo tiết lộ các lời khai cho thấy âm mưu đảo chính đã được lên kế hoạch từ tháng 5/2024.

Quân đội Israel yêu cầu người dân phía Đông thành phố Gaza sơ tán. Quân đội Israel ngày 27/6 đã yêu cầu người dân các khu vực xung quanh phía Đông thành phố Gaza ngay lập tức sơ tán trong bối cảnh các lực lượng quân sự của nước này tiến vào khu vực. Trong khi đó, các nguồn tin an ninh Palestine xác nhận nhiều phương tiện quân sự của Israel đã tiến vào khu phố Shuja’iya, nằm ở phía Đông thành phố Gaza, giữa lúc xảy ra những cuộc pháo kích hạng nặng và oanh tạc, khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán khỏi khu vực.

Các nước NATO ở Tây Âu đối mặt khủng hoảng nhân sự trong quân đội. Tạp chí Financial Times của Anh cho biết, các nước thành viên NATO ở Tây Âu đang đối mặt tình trạng thiếu hụt quân nhân và sẽ gặp khó khăn trong việc huy động số lượng lớn binh sĩ nếu xảy ra xung đột. Theo các nhà phân tích của Financial Times, về mặt lý thuyết, các nước NATO ở Tây Âu được cho là sở hữu 1,9 triệu quân. Tuy nhiên, trên thực tế, họ sẽ phải đối mặt với những thách thức khi triển khai hơn 300.000 lính và ngay cả điều này cũng cần nhiều tháng chuẩn bị.

Trung Quốc chặn thiết bị dò tàu ngầm Mỹ ở Biển Đông. Truyền thông Trung Quốc đưa tin hôm 26/6, nước này chặn một thiết bị được cho là máy dò tàu ngầm mà Mỹ thả xuống Biển Đông. Theo Yuyuan Tantian, có liên kết với đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, sự việc bắt đầu khi một máy bay của hải quân Mỹ bị cáo buộc nhiều lần thả các vật phẩm điện tử không xác định xuống Biển Đông. Hải cảnh Trung Quốc sau đó thu hồi một trong những vật phẩm và xác định đó là máy dò tàu ngầm.