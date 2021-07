THẾ GIỚI 24H: Belarus đóng cửa hoàn toàn biên giới với Ukraina

TPO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chỉ thị cho bộ đội biên phòng đóng cửa hoàn toàn biên giới với Ukraina.

Hãng thông tấn nhà nước Belta (2/7) dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập cho biết, nước này sẽ đóng cửa hoàn toàn biên giới với Ukraina trước những lo ngại về việc chuyển lượng vũ khí lớn từ Ukraina vào Belarus. “Một lượng lớn vũ khí được chuyển từ Ukraina đến Belarus. Vì vậy, tôi đã chỉ thị cho lực lượng biên phòng đóng cửa hoàn toàn biên giới với Ukraina”, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết.

Ấn Độ vừa lên tiếng phản đối Pakistan, sau khi một thiết bị bay không người lái xuất hiện bên ngoài Đại sứ quán Ấn Độ ở Islamabad (Pakistan) cuối tuần trước. Thiết bị bay không người lái này bị phát hiện sáng 27/6, tại khu nhà ở của Đại sứ quán Ấn Độ tại Pakistan, buộc cơ quan đại diện ngoại giao Ấn Độ phải kích hoạt báo động an ninh khẩn cấp. Sự cố an ninh này được coi là nghiêm trọng, khi lần đầu tiên xảy ra tại khu ngoại giao đoàn ở thủ đô của Pakistan.

Tập đoàn Trump Organization (của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump) và giám đốc tài chính của công ty này, Allen Weisselberg, vừa bị buộc tội thực hiện “kế hoạch thanh toán bất hợp pháp táo tợn và sâu rộng” gồm nhiều tội liên quan đến thuế. Đây là loạt buộc tội hình sự đầu tiên nhằm vào công ty của cựu Tổng thống Mỹ Trump sau khi các công tố viên New York điều tra trong nhiều năm ròng. Theo cáo trạng gồm 15 tội danh chống lại Weisselberg và Trump Organization, họ bị kết tội lừa đảo, ăn cắp, gian lận thuế, và làm giả sổ sách kinh doanh. Trong một tuyên bố, Trump Organization khẳng định: “Đây không phải là công lý, mà là chính trị hóa”.

Giới chức Mỹ đang lên kế hoạch sơ tán khẩn cấp đại sứ quán của nước này ở Afghanistan với lo ngại tình hình an ninh đang xấu đi có thể ảnh hưởng tới sự an toàn của các nhân viên quân sự và ngoại giao Mỹ. Kế hoạch sơ tán khẩn cấp đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 8, là một phần của quá trình rút toàn bộ binh sỹ Mỹ khỏi nước này. Kế hoạch này được đưa ra trên cơ sở các lo ngại rằng an ninh Mỹ và các lực lượng chính phủ Afghanistan bảo vệ đại sứ quán sẽ không thể chống đỡ được các cuộc tấn công của Taliban. Theo kế hoạch này, không chỉ hàng trăm nhân viên sứ quán mà hàng nghìn công dân Mỹ tại Afghanistan cũng sẽ được sơ tán.

Chính phủ Litva vừa ban bố tình trạng khẩn cấp về di cư sau khi lực lượng chức năng đã bắt giữ được 150 người di cư bất hợp pháp từ nước láng giềng Belarus. Theo cáo buộc của Chính phủ Litva, Belarus đang cố gắng tìm cách gây bất ổn để trả đũa việc Litva ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU và phong trào đối lập Belarus liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 8 năm ngoái bằng cách "vũ khí hóa người di cư".

Các tàu ngầm của Hạm đội phương Bắc đã bắt đầu cuộc tập trận đặc biệt để kiểm tra các hệ thống và vũ khí trên tàu ngầm ở những khu vực nước sâu của Biển Barents và Biển Na Uy. Theo thông cáo, các tàu ngầm của Hạm đội phương Bắc đã bắt đầu cuộc tập trận đặc biệt để kiểm tra các hệ thống và vũ khí trên tàu ngầm ở những khu vực nước sâu của Biển Barents và Biển Na Uy. Các cuộc diễn tập diễn ra ở độ sâu hơn 500m, giới hạn đối với hầu hết các loại tàu ngầm hiện đại. Các cuộc diễn tập này sẽ kéo dài trong vài ngày.

Ngày 2/7 đưa tin, 1 máy bay chở hàng Boeing 737 với hai người trên khoang đã bị lao xuống biển ở khu vực ngoài khơi Honolulu, Hawaii sau khi gặp sự cố động cơ. Hai phi công trên máy bay bị thương nghiêm trọng. Chiếc máy bay số hiệu Flight 810 của hãng hàng không Transair gặp nạn khi trên đường từ đảo Honolulu tới đảo Maui hôm 2/7. Chiếc máy bay lao xuống biển không lâu sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Daniel K Inouye, theo Reuters. Tuần duyên Mỹ đã cứu sống cả hai phi công.

Chính phủ Anh ngày 2/7 thông báo hơn 6 triệu công dân các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã nộp đơn xin ở lại Anh định cư sau Brexit, gần gấp đôi số người được cho đang sống tại vương quốc này trước khi London rời khối. Tính đến thời hạn chót, cơ quan chức năng nhận được tổng cộng 6,02 triệu đơn đăng ký, với 5,1 triệu đơn được cấp phép, cao hơn nhiều so với con số 3,7 triệu công dân EU được ước tính ban đầu khi cơ chế này được triển khai vào tháng 3/2019. Bộ Nội vụ Anh cho biết đã tiếp nhận hơn 400.000 đơn xin ở lại trong tháng cuối cùng trước khi cơ chế kết thúc. Tuy nhiên, những người đã bỏ lỡ hạn chót với "lý do hợp lý" vẫn có thể nộp đơn trễ hạn.

Cơ quan tình huống khẩn cấp của Romania ngày 2/7 cho biết xảy ra vụ nổ tại nhà máy lọc dầu lớn nhất nước này khiến một công nhân thiệt mạng và năm người khác bị thương. Vụ nổ xảy ra ngày 2/7 tại nhà máy lọc dầu Petromidia nằm bên bờ Biển Đen thuộc sở hữu của tập đoàn khí đốt Kazakh KazMunayGas. Nhà chức trách cho biết những người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng, đã được chuyển tới bệnh viện tại thành phố Constanta.

Bộ Y tế Slovakia cho biết, Nga đã mua lại phần lớn trong số 200.000 liều vaccine Sputnik V mà Slovakia đã nhập vào hồi tháng 3/2021. Theo phát ngôn viên của Bộ Y tế Slovakia Zuzana Eliasova, Slovakia đã bán lại cho Nga 160.000 liều vaccine Sputnik V với cùng mức giá 9,95 USD một liều. Đây cũng là giá mà nước này đã mua từ Nga. Nguyên nhân khiến Slovakia phải bán lại số vaccine trên là do người dân nước này không quan tâm đến việc tiêm vaccine với sản phẩm của Nga. Ngoài ra việc số vaccine này có nguy cơ hết hạn cũng là một nguyên nhân. Theo số liệu của Bộ Y tế Slovakia, cho đến nay mới chỉ có 10.500 người được tiêm 1 mũi Sputnik V và 8.000 người khác đang chờ tiêm.