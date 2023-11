THẾ GIỚI 24H: 20.000 quân Israel tiến vào Gaza, thêm một vụ thảm sát đẫm máu

TPO - Chiến sự tại Dải Gaza tiếp tục leo thang nguy hiểm khi quân đội Israel tăng cường chiến dịch không kích, đồng thời từng bước đẩy mạnh hoạt động tấn công bộ binh hòng bóp nghẹt khả năng kháng cự của Phong trào Hamas.

Một trong những đợt không kích đáng chú ý nhất của quân đội Israel vào Dải Gaza ngày 31/10 là cuộc oanh tạc vào một khu dân cư thuộc trại tỵ nạn Jabalia ở phía Bắc Gaza chiều cùng ngày, khiến hơn 400 người chết và bị thương. Truyền thông khu vực và các nguồn tin Y tế Palestine khẳng định, phần lớn thương vong trong cuộc tấn công là phụ nữ và trẻ em. Về phần mình, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) khẳng định cuộc tấn công vào Jabalia đã tiêu diệt một thủ lĩnh cấp cao của Hamas. IDF đồng thời cho biết hơn 20.000 binh sỹ Israel đã tiến vào Dải Gaza để thực hiện các hoạt động chiến đấu bên trong Dải Gaza kể từ ngày 28/10. Cuối tuần qua, hai sư đoàn chiến đấu của Lục quân và Tăng thiết giáp cũng đã được triển khai vào Dải Gaza để tìm diệt Hamas.

Ông Biden sẽ gặp ông Tập Cận Bình vào tháng 11. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác nhận Tổng thống Biden sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tại San Francisco. “Chính sách của chúng tôi và cách chúng tôi làm việc với Trung Quốc không thay đổi. Đây là một cuộc cạnh tranh gay gắt… đồng nghĩa với việc ngoại giao cũng trở nên căng thẳng. Đó là những gì Tổng thống Joe Biden sẽ làm và sẽ có một cuộc đối thoại khó khăn nhưng quan trọng”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói hôm 31/10.

Slovakia hủy bỏ kiểm soát biên giới với Hungary chỉ sau 1 ngày áp dụng. Ngày 31/10, Chính phủ Slovakia đã hủy bỏ các biện pháp kiểm soát ở biên giới với Hungary chỉ một ngày sau khi ban hành chúng vì không bắt được bất kỳ người di cư bất hợp pháp nào. Chính phủ mới của Slovakia đã cử hàng trăm sĩ quan cảnh sát, quân đội và chó nghiệp vụ đến biên giới với Hungary vào chiều 30/10 với mục đích ngăn chặn những người di cư không có giấy tờ vào nước này. Các lực lượng đã được triển khai trên các tuyến đường được xác định có nhiều người di cư đi qua nhất. Tuy nhiên, sau 12 giờ triển khai, lực lượng chức năng Slovakia không bắt được trường hợp vi phạm nào và chính phủ đã quyết định hủy bỏ các biện pháp kiểm soát.

Nga bắt giữ nghi phạm sát hại chính trị gia thân Moscow, cáo buộc Kiev đứng sau vụ việc. Ngày 31/10, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đã bắt giữ một người đàn ông "do Ukraine hậu thuẫn", liên quan đến vụ ám sát một thủ lĩnh ly khai nổi tiếng thân Moscow. Cựu nghị sĩ Ukraine Tsaryov theo chủ nghĩa ly khai được Moscow hậu thuẫn này đã bị bắn vào tuần trước tại nhà riêng ở bán đảo Crimea. FSB cho biết tình trạng của ông Tsaryov ổn định sau vụ ám sát.

Hamas tuyên bố chuẩn bị trả tự do cho một số con tin nước ngoài. Cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas - Lữ đoàn Ezzedine Al-Qassam - ngày 31/10 tuyên bố trong những ngày tới, lực lượng này sẽ trả tự do cho một số con tin nước ngoài đang bị giam giữ. Phát biểu trên truyền hình, ông Abu Obeida - người phát ngôn Lữ đoàn Ezzedine Al-Qassam - xác nhận: “Chúng tôi đã thông báo cho các bên trung gian rằng chúng tôi sẽ trả tự do cho một số lượng người nước ngoài nhất định trong vài ngày tới”.

Nga cáo buộc Mỹ cho nổ đường ống dẫn khí Nord Stream. Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev đổ lỗi cho Washington về việc phá hủy đường ống Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) vào mùa thu năm ngoái, đồng thời chỉ ra rằng vụ việc mang lại lợi ích to lớn cho Mỹ. Vị này cáo buộc chính Mỹ đã gây ra cuộc khủng hoảng mới ở Trung Đông, kích động, đẩy xung đột Israel - Hamas leo thang như những gì đã diễn ra ở Ukraine.

Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết, vụ phóng sẽ diễn ra vào hôm nay (1/11) tại căn cứ lực lượng không gian Vandenberg ở Nam California. Ông lưu ý rằng tên lửa phóng từ hầm chứa sẽ được thử nghiệm mà không gắn đầu đạn. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, việc phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III mới nhất nhằm chứng minh khả năng của kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

Ai Cập mở cửa khẩu Rafah. Reuters dẫn nguồn cho biết cửa khẩu biên giới Rafah sẽ được mở vào hôm 1/11. Việc mở cửa khẩu sẽ cho phép một số người Palestine đến điều trị tại các bệnh viện ở Ai Cập.

Số con tin bị Hamas bắt giữ tăng lên 240 người. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Daniel Hagari cho biết đến nay, số con tin bị bắt giữ tăng lên 240 người, gia đình của họ đã được thông báo. Việc nhận dạng rất khó khăn, một số con tin không phải là công dân Israel và quá trình này phức tạp. Ông Daniel Hagari nhắc lại Israel đang nỗ lực hết sức để giải cứu các con tin.

Bolivia cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 31/10, Thứ trưởng Ngoại giao Bolivia - Freddy Mamani nhấn mạnh: "Dựa trên lập trường nguyên tắc tôn trọng sinh mạng, Bolivia đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với nhà nước Israel để phản đối và lên án các hành động quân sự không cân xứng của Israel đang diễn ra trên Dải Gaza, đe dọa tới hòa bình và an ninh quốc tế".