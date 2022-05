Thanh tra Bộ Văn hóa mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc

TPO - Ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đã gửi thư mời ca sĩ Sơn Tùng M-TP lên làm việc sau ồn ào MV There’s no one at all .

Sơn Tùng M-TP phải khóa MV There’s no one at all tại lãnh thổ Việt Nam sau khi bị dư luận phản ứng mạnh mẽ. Ban đầu Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM dự định làm việc với Sơn Tùng M-TP, thay vào đó Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sẽ làm việc với Sơn Tùng M-TP. Ngày 4/5, ông Phạm Cao Thái, Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL xác nhận đã mời Sơn Tùng M-TP lên làm việc vào ngày 5/5. Ngay sau khi có kết luận của cuộc làm việc, Thanh tra Bộ VHTTDL sẽ thông tin với truyền thông. Trước đó chiều 29/4, ông Hướng Dương, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD) thông báo đã gửi công văn tới Thanh tra Bộ VHTTDL, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) về MV của Sơn Tùng M-TP, đề nghị xử lý theo Nghị định 144 và số 38 về xử lý vi phạm trong lĩnh vực Văn hóa và Quảng cáo. Ngay sau khi Cục NTBD lên tiếng, ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) cũng thống nhất với quan điểm của Cục NTBD dừng phổ biến MV này trên không gian mạng, đồng thời đề nghị Cục NTBD xem xét hướng xử lý các nghệ sĩ vi phạm. Lãnh đạo Cục PTTH&TTĐT cũng nhận định, sau khi kiểm tra MV thấy nội dung có tác động tiêu cực tới nhận thức, lối sống của giới trẻ, nhất là phân cảnh cuối cùng nhân vật chính nhảy lầu tự tử. Sơn Tùng M-TP và MV mới vi phạm khoản 4 điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP về quy định biểu diễn nghệ thuật: “Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội”. Hành vi này có thể phải chịu sự xử lý theo Nghị định 38 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có nội dung “buộc tháo gỡ phim, bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số”. Không những thế, Sơn Tùng M-TP còn đi ngược lại với Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ do Bộ VHTTDL ban hành ngày 13/12/2021. Nguyên Khánh