Ngoài MV 'có nội dung độc hại', Sơn Tùng M-TP không tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử cho nghệ sĩ

TPO - Ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) khẳng định, Cục sẽ phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xử lý MV mới nhất của Sơn Tùng M-TP.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của dư luận về MV There’s no one at all, lãnh đạo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT) xem xét kỹ lưỡng sản phẩm này. “Cục đã kiểm tra và thấy rằng nội dung này có tác động tiêu cực tới nhận thức, lối sống của giới trẻ, nhất là phân cảnh cuối cùng nhân vật chính nhảy lầu tự tử. Điều này rất nguy hại đối với giới trẻ”, ông Lê Quang Tự Do nêu.

“Cục PTTH&TTĐT đã trao đổi và đi đến thống nhất với Cục NTBD (Bộ VHTTDL) sẽ dừng phổ biến MV này trên không gian mạng, đồng thời đề nghị Cục NTBD xem xét hướng xử lý các nghệ sĩ vi phạm”, Phó cục trưởng Lê Quang Tự Do cho biết.

Lãnh đạo Cục PTTH&TTĐT cho biết, MV mới của Sơn Tùng M-TP vi phạm khoản 4 điều 3 Nghị định 144/2020/NĐ-CP về quy định biểu diễn nghệ thuật: “Sử dụng trang phục, từ ngữ, âm thanh, hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn hành vi trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc, tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội”.

Hành vi này có thể phải chịu sự xử lý theo Nghị định 38 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo có nội dung “buộc tháo gỡ phim, bản ghi âm, ghi hình, văn hóa phẩm có nội dung độc hại dưới hình thức điện tử, trên môi trường mạng và kỹ thuật số”.

Không chỉ có hướng gỡ bỏ MV trên không gian mạng, Sơn Tùng M-TP còn không tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử dành cho nghệ sĩ do Bộ VHTTDL mới ban hành.

Bộ Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật do lãnh đạo Bộ VHTTDL ban hành ngày 13/12/2021, trong đó có nêu một số quy tắc như: “Lấy giá trị chân - thiện - mỹ làm mục tiêu, động lực để lan tỏa tinh thần, sứ mệnh của nghệ thuật, góp phần hình thành nhân cách, lý tưởng sống tốt đẹp, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người và cộng đồng xã hội.”; “Không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; tích cực khai thác các phương pháp sáng tạo, thể nghiệm mới, phù hợp với giáo dục, định hướng thẩm mỹ cho giới trẻ.”; “Tuân thủ các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ ; không sáng tác, lưu hành, phổ biến, biểu diễn những tác phẩm có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc, gây tác động tiêu cực đến tư tưởng, thẩm mỹ của công chúng”.