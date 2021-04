Thanh niên xúc phạm công an vì muốn oai trên mạng xã hội

TPO - Lúc say rượu, Thái lên Facebook bình luận vào một bài viết với lời lẽ xúc phạm công an với mục đích là cho oai trên mạng xã hội. Thái bị công an sở tại triệu tập và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, vào khoảng 16h30p (ngày 05/04), tài khoản xã hội Facebook “ Nguyen Thai” có bình luận dưới bài viết trên nhóm Anh Sơn Online với những lời lẽ xúc phạm đến lực lượng Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An). Qua xác minh được biết tài khoản Facebook “ Nguyen Thai” là của Nguyễn Văn Thái (SN 1990, trú tại thôn 10, xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An). Chiều 7/4, Công an huyện Anh Sơn đã triệu tập Nguyễn Văn Thái lên làm việc. Quá trình đấu tranh Thái đã thừa nhận toàn bộ bình luận là của bản thân do khi đi uống rượu về thấy bài viết của Facebook “Bạn Nam Dấu Tên” đăng trên nhóm Anh Sơn Online có tựa đề “ Anh ở đầu sông, em cuối sông, đầu Lĩnh Sơn, Cuối Bãi Phủ “ về việc tai nạn xe giao Thông. Mặc dù không liên quan đến nội dung bài viết nhưng Thái đã sử dụng tài khoản Facebook “ Nguyen Thai” bình luận dưới bài viết những lời lẽ xúc phạm nghiêm trọng đến lực lượng Công an huyện Anh Sơn. Mục đích là: cho Oai trên mạng xã hội. Sau khi được cơ quan Công an phân tích, Thái đã nhận thức được hành vi bình luận xúc phạm lực lượng Công an huyện Anh Sơn của mình là vi phạm pháp luật. Thái đã chủ động xoá bình luận và đăng bài công khai xin lỗi Công an huyện Anh Sơn, cam kết từ nay về sau sẽ không tái phạm. Hiện, Công an huyện Anh Sơn đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Cảnh Huệ