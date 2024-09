Thanh niên Quân đội chung tay giúp người dân vùng lũ

TPO - Sáng 13/9, Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình tặng quà, hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Đoàn công tác do Đại tá Trần Viết Năng - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà một số hộ dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 ở Thái Nguyên bao gồm huyện Phú Lương và phường Quang Vinh (thành phố Thái Nguyên).

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do hoàn lưu bão số 3 vừa qua đã chịu những tổn thất to lớn về người và tài sản. Theo số liệu rà soát, tổng hợp báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, sơ bộ thiệt hại tính đến 13h ngày 12/9, địa phương đã có 4 người chết, thiệt hại về tài sản ước hơn 600 tỉ đồng. Bên cạnh đó, do lũ lụt đã phải di dời khẩn cấp trên 50 nghìn hộ dân, 61 điểm trường bị ảnh hưởng.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hướng về đồng bào bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3, Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 1, Học viện Hậu cần; Cục Chính trị Tổng cục Kỹ thuật cùng các doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội tổ chức trao tặng lương thực, thực phẩm và các loại nhu yếu phẩm thiết yếu, gồm: Nước uống, lương khô, bánh mỳ, sữa, thịt hộp, xúc xích, quần áo, chăn màn… hỗ trợ nhân dân trên địa bàn huyện Phú Lương và phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên. Đây là những địa phương bị thiệt hại nặng bởi bão số 3 gây ra. Tổng trị giá quà tặng khoảng hơn 700 triệu đồng.