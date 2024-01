Thanh niên ở Đắk Nông 'nổ' quen cán bộ tỉnh, chiếm đoạt tiền làm sổ đỏ

TPO - Một thanh niên ở Đắk Nông tự giới thiệu mình có mối quan hệ với nhiều cán bộ ở UBND tỉnh và huyện nên có thể bao làm "sổ đỏ". Bằng thủ đoạn này, đối tượng chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của nhiều người.

Ngày 10/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Vịnh (SN 1993, trú TP Gia Nghĩa, Đắk Nông), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, trong năm 2022 và 2023, đối tượng Vịnh nhận thấy nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông có nhu cầu làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hay còn gọi là sổ đỏ). Từ đó, Vịnh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách gặp gỡ, đưa ra thông tin gian dối mình có mối quan hệ với cán bộ đang công tác tại UBND tỉnh và các huyện, nên có khả năng bao làm sổ đỏ và đã làm cho nhiều người.

Nhiều hộ dân đã tin tưởng, đưa tiền nhờ Vịnh làm sổ đỏ. Để tạo thêm niềm tin, sau khi nhận tiền, Vịnh thuê người đo đạc và viết hợp đồng làm giấy tờ, yêu cầu người dân cung cấp thêm thông tin để làm hồ sơ. Tiếp đó, lấy lý do phải nộp thuế, lệ phí mới có được sổ đỏ, Vịnh yêu cầu các hộ dân đưa thêm tiền.

Với thủ đoạn trên, đối tượng Vịnh đã lừa và chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng của 28 hộ dân trên địa bàn các huyện Đắk Mil, Đắk G'long, Đắk Song, Tuy Đức.

Ngoài ra, Vịnh còn thuê 2 xe ô tô của 1 hộ dân ở thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp mang đi cầm cố để chiếm đoạt 875 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt được Vịnh sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông mở rộng, điều tra. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo những ai đã bị Trần Quốc Vịnh lừa đảo xin liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để được giải quyết.