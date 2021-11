Thánh lễ cầu nguyện cho đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh vì COVID-19

TPO - Lễ tưởng niệm và Thánh lễ cầu nguyện cho đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 tại nhà thờ Nhân Hoà diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động với các nghi thức truyền thống của đồng bào Công giáo.

Trưa 19/11, tại Nhà thờ Nhân Hòa, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM đã tổ chức lễ tưởng niệm và Thánh lễ cầu nguyện cho đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19.

Chủ trì Thánh lễ cầu nguyện gồm có linh mục Phan Khắc Từ, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM; linh mục Đinh Ngọc Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TPHCM.

Đến dự có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu.

Tại lễ tưởng niệm, linh mục Vũ Đình Thái, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam quận Tân Phú cho biết, đợt dịch COVID-19 vừa qua đã gây tổn hại nặng nề về vật chất, cướp đi sinh mạng của nhiều đồng bào và ảnh hưởng đến tâm lý, tinh thần, sức khỏe của nhiều người.

Trong Thánh lễ hàng ngày, người Công giáo đều cầu nguyện cho tổ tiên, thân bằng, các nạn nhân bị tử vong vì COVID-19, không phân biệt tôn giáo. Nhiều giáo xứ tại TPHCM đã tổ chức các buổi Thánh lễ cầu nguyện cho đồng bào tử vong vì đại dịch COVID-19; cầu nguyện sức khỏe, an ủi tinh thần cho thân nhân những nạn nhân vì đại dịch.

“Lễ tưởng niệm và Thánh lễ cầu nguyện cho đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 còn là dịp để mọi người tưởng niệm, tri ân, thể hiện lòng biết ơn đối với công lao to lớn của các cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu đã xả thân, thậm chí hy sinh tính mạng trong công việc cứu người”, linh mục Vũ Đình Thái khẳng định.

Buổi lễ đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động với các nghi thức truyền thống của đồng bào Công giáo.

Tại Thánh lễ, những người tham gia đã thành kính cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo, các y bác sĩ và nhân viên y tế, những tình nguyện viên tham gia chống dịch thêm lòng can đảm, sức khỏe, bình an; cầu nguyện cho những bệnh nhân đang chống chọi với COVID-19; cầu nguyện cho tất cả những ai đã qua đời trong thời gian dịch bệnh; chia sẻ an ủi những thân nhân đau khổ vì sự mất mát người thân.

Hưởng ứng lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ bị tử vong, hy sinh trong đại dịch COVID-19 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy TPHCM tổ chức, vào 20 giờ 30 phút ngày 19/11, tất cả nhà thờ, nhà nguyện trên Tổng Giáo phận Sài Gòn sẽ đồng loạt đổ chuông trong 5 phút, cầu nguyện cho vong linh các nạn nhân an nghỉ bình yên.