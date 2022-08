Thanh Hóa: Nghiên cứu, nhân rộng mô hình 'Công nhân môi trường - Chiến sỹ tuần tra'

TPO - Sáng 8/8, UBND TP Thanh Hoá đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2022 và Sơ kết 1 năm triển khai thực hiện mô hình Công dân môi trường- chiến sỹ tuần tra.

Thành phố Thanh Hoá hiện có 34 đơn vị hành chính, hơn 400.000 người dân, trên 2.500 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn, 15.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thu hút trên 70.000 người từ các địa bàn khác đến lao động, học tập.

Hằng năm, số vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về hình sự ở thành phố chiếm từ 30-40% tổng số vụ việc trên toàn tỉnh. Toàn thành phố hiện có gần 4.000 đối tượng chính trị, hình sự, ma tuý và tệ nạn xã hội, trong đó số người nghiện ma tuý là 1.500 người, 330 đối tượng được hưởng án treo đang trong thời gian thử thách; gần 500 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật… Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy gây mất an ninh trật tự, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của thành phố.

Trong những năm qua, ngoài việc chỉ đạo lực lượng Công an thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, lãnh đạo thành phố, Ban chỉ đạo 138 thành phố cũng thường xuyên chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và quần chúng nhân dân phát huy vai trò chủ động, tích cực của mình trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, qua 1 năm triển khai thực hiện mô hình "Công nhân môi trường - Chiến sỹ tuần tra" trên địa bàn TP Thanh Hóa đã thu được nhiều kết quả tích cực. Thông qua mô hình đã cung cấp cho cơ quan Công an hơn 1.000 tin báo, trong đó có 78 nguồn tin có giá trị trong công tác phòng ngừa, phát hiện điều tra làm rõ các vụ việc về ANTT; phục vụ công tác xác minh, điều tra làm rõ được các vụ việc về ANTT.

Mô hình đã mang lại hiệu quả trong việc nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, hoà giải trong công nhân môi trường; động viên hướng dẫn lực lượng công nhân tích cực, chủ động phát hiện và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị về hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật cho lực lượng công an, góp phần bảo đảm ANTT trên toàn thành phố.



Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Thanh Hoá trong việc đổi mới phương pháp, cách làm tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ; Công an tỉnh Thanh Hoá đã chủ động nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án 375, Chỉ thị số 10 về xây dựng “Khu dân cư an toàn về ANTT” tạo bước đột phá mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Đặc biệt, mô hình “Công nhân môi trường- Chiến sỹ tuần tra” sau một năm hoạt động đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đây là cách làm mới, có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định tính hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trung tướng Lê Quốc Hùng đề nghị tỉnh Thanh Hoá tiếp tục dành sự quan tâm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời yêu cầu lực lượng Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, hướng dẫn các đơn vị xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thiết thực, hiệu quả. Từ kết quả của mô hình “Công nhân môi trường- chiến sỹ tuần tra”, đề nghị Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ tổ chức nghiên cứu, rút kinh nghiệm để phổ biến, nhân rộng đến các địa phương trong cả nước…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trao quà cho tập thể, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng chính sách có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTT...