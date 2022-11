Thanh Hoá: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn

TPO - Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với ông Nguyễn Văn Thiệp (SN 1963), Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn có chức năng thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm (trong đó có nhiệm vụ lấy mẫu, thu tiền xét nghiệm COVID - 19 để gửi đến các trung tâm có chức năng xét nghiệm).

Từ ngày 21/8 đến ngày 15/10/2021, với vai trò là Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, Nguyễn Văn Thiệp đã chỉ đạo nhân viên và một số người ngoài trung tâm thực hiện lấy mẫu đơn của các đối tượng bắt buộc (có thu phí) thu tiền xét nghiệm PCR với giá 720 nghìn đồng/mẫu.

Thế nhưng , sau khi lấy mẫu ông Thiệp đã chỉ đạo chuyển mẫu đến Công ty CP nghiên cứu khoa học xét nghiệm công nghệ cao Hợp Lực để thực hiện xét nghiệm theo mẫu gộp mẫu 5 (nếu còn dư thì xét nghiệm theo số dư) để hưởng lợi.

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Thiệp đã khai nhận toàn bộ quá trình thực hiện hành vi của mình với mục đích là để tạo thêm việc làm, thu nhập cho bản thân và những người liên quan. Lời khai của Nguyễn Văn Thiệp phù hợp với lời khai của những người liên quan và các tài liệu chứng cứ đã thu thập.

Trước đó, tháng 7/2022, Công an tỉnh Thanh Hoá đã khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn. Thời điểm khởi tố vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thanh Hóa và công an cấp huyện ở Thanh Hóa đã trực tiếp xác minh, liên hệ được với 1.034 người (tương đương 1.557 mẫu). Còn 9.532 mẫu chủ yếu là những lái xe đường dài, thường trú tại nhiều địa phương trên cả nước chưa liên hệ, làm việc được.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.