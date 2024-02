Thanh Hóa: Công an hỗ trợ người dân về quê ăn Tết

TPO - Từ ngày 6/2 (27 tết), lực lượng CSGT Công an thành phố Thanh Hoá đã lập các điểm chốt tại ga Thanh Hóa và các bến xe trên địa bàn thành phố, để hỗ trợ, giúp đỡ người dân ở xa về quê đón Tết.

Lực lượng CSGT Công an TP Thanh Hóa phối hợp với công an các phường lập chốt ở các vị trí thuận lợi (có biển chỉ dẫn để người dân biết) để hỗ trợ các nhu yếu phẩm và hướng dẫn chỉ đường cho người dân trở về địa phương an toàn.

Tại các điểm chốt, lực lượng CSGT trật tự Công an TP đã bố trí lực lượng hướng dẫn, bàn nước uống, đồ ăn nhẹ. Nhiều người dân từ phương xa trở về quê, khi đón nhận những chai nước, những chiếc khăn lau, những túi bánh kẹo nghĩa tình từ tay lực lượng CSGT, rất bất ngờ và cảm động.

Chị Nguyễn Thị Hảo, quê ở huyện Hoằng Hoá cho biết: "Tôi làm công nhân ở Bình Dương, đi tàu về quê ăn Tết cùng với gia đình. Vừa xuống ga, tôi và nhiều người được các chiến sĩ CSGT ở thành phố Thanh Hóa hỗ trợ, gọi giúp xe về nhà và tặng nước uống. Chúng tôi thấy rất xúc động, hành trình về quê ăn Tết vui, ý nghĩa hơn...

Cùng với việc huy động lực lượng, phương tiện bảo đảm tốt trật tự, an toàn giao thông cho người dân vui Xuân, đón Tết an toàn, từ ngày 27 Tết cho đến đêm giao thừa, Công an thành phố Thanh Hoá sẽ duy trì việc tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phát nước khoáng, đồ ăn nhẹ miễn phí cho người dân trên đường về quê ăn Tết qua địa bàn TP Thanh Hóa.

"Mong muốn mỗi người dân ở xa về quê ăn Tết sẽ cảm nhận được tình cảm quê hương" - Trung tá Hoàng Văn Sơn, Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an thành phố Thanh Hóa chia sẻ.

Cùng từ 28 Tết trên dọc các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá đã lập nhiều điểm hỗ trợ nhu yếu phẩm (nước uống, đồ ăn nhẹ) và hướng dẫn, chỉ đường cho người dân đi xe máy về quê an toàn, thuận lợi. Người dân nào đi xe máy qua địa bàn tỉnh có nhu cầu khi ghé vào điểm dừng chân đều được lực lượng CSGT phát nước và lương thực để tiếp sức cho bà con tiếp tục hành trình về quê ăn Tết.