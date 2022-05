Thanh Hóa chỉ đạo công an xử lý các trường hợp trục lợi trong việc thu hồi đất dự án

TPO - UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng và công an cấp huyện, cấp xã đấu tranh và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, trục lợi thông qua việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành văn bản liên quan đến việc tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện và xử lý nghiêm minh các trường hợp trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban có liên quan, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và UBND các xã, phường, thị trấn, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án bồi thường, bố trí tái định cư; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư.

Đồng thời chủ động, kịp thời xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm trong công tác giải phóng mặt bằng như: tự ý xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích; đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất đai, xây dựng phương án bồi thường, bố trí tái định cư các dự án được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật.

Tăng cường vai trò của cơ quan chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết về cơ chế, chính sách đất đai liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng; nâng cao chất lượng công tác thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh; chủ động xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền khi phát hiện các hành vi vi phạm, trục lợi trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài chính, Sở Xây dựng, theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, nâng cao vai trò của cơ quan chủ trì, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết về cơ chế, chính sách liên quan đến bồi thường cây trồng, vật nuôi, bồi thường tài sản, công trình, vật kiến trúc; chủ động xử lý nghiêm minh theo thẩm quyền khi phát hiện các hành vi vi phạm, trục lợi trong công tác giải phóng mặt bằng;

Thanh tra tỉnh tích cực giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời, thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh biện pháp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trục lợi thông qua việc thu hồi đất, đền bù, tái định cư khi thực hiện các dự án.

Đặc biệt, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Công an tỉnh chỉ đạo các phòng chức năng và công an cấp huyện, cấp xã, tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm, trục lợi thông qua việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo môi trường đầu tư, giữ vững an ninh trật tự.