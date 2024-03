Thanh Hoá bổ sung hơn 2.600 biên chế giáo dục

TPO - Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá vừa thông qua nghị quyết bổ sung 2.654 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập cho các địa phương, đơn vị năm 2024 của tỉnh.

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá vừa thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập của tỉnh Thanh Hoá năm 2024.

Cụ thể, quyết nghị phê duyệt bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024 của tỉnh Thanh Hoá là 2.654 biên chế. Trong đó, 1.356 biên chế mầm non; 845 biên chế tiểu học; 332 biên chế trung học cơ sở; trung học phổ thông là 93 biên chế trung học phổ thông; biên chế dự phòng là 28 biên chế (giao UBND tỉnh thực hiện cho UBND TP Thanh sau khi tiếp nhận Trường tiểu học Hermann Gmeiner Thanh Hoá về địa phương quản lý.

Các địa phương được bổ sung biên chế nhiều như: huyện Hoằng Hoá (106 biên chế mầm non, 62 biên chế tiểu học; 23 biên chế THCS), huyện Quảng Xương (100 biên chế mầm non, 53 biên chế tiểu học, 15 biên chế THCS), TP Thanh Hoá (68 biên chế mầm non, 135 biên chế tiểu học, 45 biên chế THCS)...

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá giao UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức triển khai đúng quy định, thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, tiếp nhận, quản lý, sử dụng viên chức.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã đưa tin, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, năm học 2023-2024, tổng số giáo viên trong biên chế hiện có ở các cấp học của tỉnh này là 40.431 người. So với định mức quy định của tỉnh còn thiếu 6.884 giáo viên, trong đó: giáo viên môn tiếng Anh thiếu 277 người, giáo viên tin học thiếu 680 người, giáo viên âm nhạc thiếu 12 người, giáo viên mỹ thuật thiếu 209 người. Số giáo viên thiếu tập trung ở các huyện miền núi, vùng cao, biên giới...