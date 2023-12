Tháng trước được tuyên dương vì tham gia bắt trộm, tháng sau bị bắt vì đi cướp

TPO - Hơn một tháng trước, Phạm Hoàng Nhã (18 tuổi) được tuyên dương vì có công tham gia vây bắt trộm, nhưng mới đây vừa bị bắt vì tham gia cướp tài sản người đi đường.

Ngày 20/12, theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, Công an huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) vừa bắt đối tượng Phạm Hoàng Nhã (18 tuổi, ngụ ấp Phước Hòa A, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long) trong một vụ chặn đường cướp tài sản người đi đường trên tuyến đường Quản Lộ Phụng Hiệp.

Đáng chú ý, mới hơn 1 tháng trước, vào ngày 9/11, trong lễ công bố quyết định khen thưởng đột xuất về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nhã là 1 trong 3 thanh niên được Công an thị trấn Phước Long tuyên dương do tham gia cùng cảnh sát vây bắt trộm.

Cụ thể, ngày 28/10, Công an thị trấn Phước Long tiếp nhận tin báo tại một cơ sở massage thuộc ấp Long Thành, thị trấn Phước Long bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị.

Đến hơn 22h cùng ngày, cảnh sát nhận được tin báo của Nhã cùng 2 thanh niên khác trình báo về việc phát hiện 2 người lạ mặt có biểu hiện nghi vấn trộm cắp tài sản, sau đó đã truy bắt được 1 nghi can cùng nhiều tang vật có liên quan.

Đến ngày 18/12, Nhã bị Công an huyện Phước Long bắt giữ do là một trong những tên cướp trong băng nhóm chặn đường người đi đường trên tuyến đường Quản Lộ Phụng Hiệp để cướp tài sản.