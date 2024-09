Than Hà Lầm với mục tiêu an toàn, đoàn kết, phát triển

Năm 2024, Công ty CP Than Hà Lầm phấn đấu sản xuất 2,4 triệu tấn than, đào mới gần 12.000 mét lò. Chính vì vậy, ngay từ cuối năm 2023, các diện sản xuất đã được chuẩn bị sẵn sàng, huy động sản lượng than ngay từ đầu năm để đảm bảo hoàn thành kế hoạch than khai thác. Các lò chợ được chuẩn bị gối đầu sẵn sàng. Cùng với đó, công ty bố trí, sắp xếp lại diện sản xuất các đơn vị tập trung, thuận lợi cho công tác vận tải, vận chuyển vật liệu, chỉ đạo sản xuất, tăng năng suất lao động; xây dựng kế hoạch điều hành linh động và triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế từng thời điểm.

Kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 về cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu. Than nguyên khai sản xuất 1,23 triệu tấn (50,01% kế hoạch); mét lò đào thực hiện đạt 50,5% kế hoạch năm; doanh thu sản xuất than là 1.481 tỷ đồng; lợi nhuận sản xuất than trước thuế đạt 50,2 tỷ đồng (50,5% kế hoạch năm), nộp ngân sách nhà nước 277,8 tỷ đồng.

Cán bộ, công nhân, người lao động trong công ty đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua sản xuất với tinh thần "Người thợ mỏ, người chiến sĩ", tranh thủ thời tiết thuận lợi, chạy đua với thời gian, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao ở từng vị trí sản xuất, từng tổ máy, thiết bị, nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất. Nhiều phòng, ban của công ty đã xây dựng và duy trì những mô hình thi đua cụ thể. Tiêu biểu như phòng Kỹ thuật Công nghệ Mỏ, với mô hình “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá trong công tác kỹ thuật”.

Ông Phạm Thành Công, Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ Mỏ, Bí thư chi bộ, cho biết: Chi bộ phòng đã chỉ đạo các cán bộ, đảng viên kết hợp chặt chẽ với Công đoàn, Đoàn thanh niên, tích cực học tập, nghiên cứu tìm ra các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật mới giúp cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất, đảm bảo an toàn cho người lao động. Qua đó góp phần giúp công ty qua từng năm luôn hoàn thành kế hoạch phối hợp sản xuất kinh doanh với TKV, từng bước áp dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, để đưa công ty trở thành mỏ xanh, mỏ sạch, mỏ hiện đại. Năm 2023, phòng đề xuất 60/352 sáng kiến toàn công ty, giúp làm lợi từ 7 đến 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty còn xây dựng các cơ chế khuyến khích tiền lương kịp thời cho các diện sản xuất khó khăn, áp dụng hệ số khuyến khích ngày công, khuyến khích tiền lương theo trình độ đào tạo đối với người lao động làm việc trong hầm lò, nhằm tăng huy động ngày công, tăng năng suất lao động, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tiền lương bình quân hiện đạt gần 19,3 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, tiền lương thợ lò là 26,8 triệu đồng/người/tháng.

Năm nay, công ty đã xây dựng kế hoạch ATVSLĐ với 5 nội dung và 228 mục việc tổng giá trị gần 59,6 tỷ đồng. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2024 đạt 169 mục việc với giá trị gần 29,9 tỷ đồng (50,16% kế hoạch năm). Lễ hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ - Tháng công nhân được tổ chức tại 20 công trường, phân xưởng trong toàn Công ty theo 3 ca sản xuất với sự tham gia của trên 3.000 CBCNLĐ. Công tác ATVSLĐ cơ bản được giữ vững, không để xảy ra sự cố và tai nạn lao động nghiêm trọng.

Hiện tại, 5 mục tiêu, công trình trọng điểm của năm 2024 đang được đơn vị đẩy nhanh triển khai thực hiện, gồm: Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản để thi công các đường lò khai thông, mở vỉa theo phương án kỹ thuật khai thác tầng - 300/-570 đảm bảo diện sản xuất gối đầu cho các năm tiếp theo; Chuyển diện các lò chợ CGH đảm bảo tiến độ, kỹ thuật an toàn; Chuẩn bị Dự án Nhà ở tập thể công nhân; Sửa chữa nhà hợp khối 3 tầng mức +75; Lắp đặt hệ thống tời trục, tời chở người dạng ngồi tại các đường lò để cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động.

Ông Vũ Đình Rạo, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP Than Hà Lầm, cho biết: Thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo; giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, duy trì tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra; đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, an toàn môi trường; đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần, thu nhập cho người lao động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý tốt tài nguyên khai trường ranh giới mỏ; tiếp tục bám sát các bộ, ngành và địa phương nỗ lực giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin là đơn vị khai thác than hầm lò có bề dày lịch sử trên 60 năm xây dựng và phát triển. Các thế hệ công nhân, cán bộ của Công ty đã lao động sáng tạo, phát huy nội lực, sản xuất hàng chục triệu tấn than cho Tổ quốc, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Than. Đặc biệt, Than Hà Lầm là đơn vị tiên phong trong việc áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa vào sản xuất Than, hướng tới mục tiêu “Mỏ xanh - sạch - đẹp, mỏ hiện đại, mỏ an toàn, mỏ ít người".

Ngày 09 tháng 2 năm 2010 công nhân, cán bộ Công ty cổ phần than Hà Lầm - TKV vinh dự được đón Tổng Bí thư khi đó là đồng chí Nông Đức Mạnh về thăm. Đồng chí Nông Đức Mạnh đã biểu dương và ghi nhận những thành tích đã đạt được của đội ngũ công nhân, cán bộ Công ty cổ phần Than Hà Lầm trong những năm qua, đã góp phần vào sự bình ổn xã hội và phát triển chung của nền kinh tế đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Công ty 1/8/1960 - 1/8/2010. Công ty cổ phần Than Hà Lầm - TKV vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương độc lập hạng nhất.

Với 64 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành từ vài công trường khai thác phân tán, thủ công, nay Hà Lầm đã là một Công ty có quy mô sản xuất lớn, công nghệ hiện đại. Đội ngũ công nhân đông đảo, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, tay nghề ngày càng được nâng lên đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất. Mỗi công nhân, cán bộ Công ty Cổ phần Than Hà Lầm luôn tự hào về truyền thống, về trang sử hào hùng, vẻ vang của mình trong những năm tháng khó khăn, gian khổ cũng như trong bước đường đi lên, tự hào về những danh hiệu cao quý mà Đảng và Quốc hội, Nhà nước đã trao tặng cho các thế hệ thợ mỏ Hà Lầm: Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.