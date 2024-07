Thảm họa diễn xuất Trương Lăng Hách

TPO - Trương Lăng Hách có vẻ ngoài hoàn hảo của một nam thần, nhưng diễn xuất của anh bị gọi là "Angelababy phiên bản nam".

Sohu đưa tin bộ phim cổ trang Độ hoa niên do Trương Lăng Hách và Triệu Kim Mạch phát sóng không có hiệu quả như mong đợi. Dù phim được chuyển thể từ tiểu thuyết có tiếng tăm, hai diễn viên đều là ngôi sao trẻ quen mặt và tác phẩm được sản xuất chỉn chu về mặt hình ảnh mỹ thuật... Tất cả yếu tố này không thể cứu vớt được diễn xuất thảm họa của nam chính Trương Lăng Hách.

Độ hoa niên có nội dung kể về cặp đôi thừa tướng Bùi Văn Tuyên (Trương Lăng Hách) và trưởng công chúa Lý Dung (Triệu Kim Mạch). Họ kết hôn nhiều năm nhưng đứng ở hai phía đối đầu nhau, tranh giành quyền lực trong triều. Cuối cùng, công chúa bị hạ độc, chết đi và cho rằng kẻ sát hại chính là người chồng Bùi Văn Tuyên. Vì vậy, trước khi qua đời, Lý Dung hạ lệnh cho quân tiêu diệt Bùi Văn Tuyên.

Tình cờ, hai vợ chồng sống lại khi cả hai mới chỉ là những thanh thiếu niên còn trẻ và chưa kết hôn. Họ có cơ hội tìm hiểu lại đối phương lần nữa và nhận ra cả hai từng sai lầm như thế nào.

Theo 163, tình tiết hai nhân vật chính đều sống lại, có ký ức của kiếp trước giúp Độ hoa niên trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên, diễn xuất của nam nữ chính hoàn toàn phá hỏng những ưu thế này. Bùi Văn Tuyên là tể tướng đương triều, nhiều năm nắm quyền lực trong tay, nhưng Trương Lăng Hách lại diễn ra một nhân vật có phần ngớ ngẩn, trẻ trâu. Khi cần thái độ nghiêm túc, biểu cảm của nam diễn viên bị chê nhìn hơi "đần", còn khi cảm xúc lên cao thì anh lại diễn khoa trương, lên gân quá lố.

Ví dụ cảnh Bùi Văn Tuyên được lên chức sau khi sống lại, với những gì đã trải qua, nhân vật này phải thể hiện sự chín chắn bình thản, nhưng Trương Lăng Hách lại ngất xỉu vì vui mừng.

Ngôi sao sinh năm 1997 không hiểu nhân vật, không biết cách phân tích bối cảnh tâm lý của nhân vật. Chính vì vậy, Trương Lăng Hách là một trong những yếu tố lớn nhất khiến khán giả bỏ xem phim.

Đây không phải lần đầu Trương Lăng Hách bị chê diễn xuất và cũng không phải tác phẩm duy nhất thất bại của nam diễn viên. Trong hai năm qua, Trương Lăng Hách có tới 6 bộ phim lên sóng là Vân chi Vũ, Anh ấy bước ra từ ánh lửa, Hổ hạc yêu sư lục, Ninh An như mộng, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên, Độ hoa niên. Các nhân vật đều được khen ngợi là hình tượng cuốn hút, nhưng nam diễn viên chẳng thể bứt phá với vai diễn nào.

Ví dụ trong Ninh An như mộng, Trương Lăng Hách vào vai Tạ Nguy bậc đương triều đế sư (thầy của vua), xuất thân danh gia vọng tộc, thân phận hiển hách nhưng Trương Lăng Hách không thể hiện được khí chất của bậc thánh hiền, sự hiểu biết đạo mạo ẩn giấu mưu kế thâm sâu. Nam diễn viên bị chê diễn nông, lúc nào cũng như kẻ sắp phát điên, hữu dũng vô mưu. Trương Lăng Hách bị nam phụ Trương Già do Vương Tinh Việt đóng đè bẹp cả về diễn xuất lẫn tư thế phong thái. Ninh An như mộng có lượt xem khá cao, nhưng Trương Lăng Hách lại bị chê về diễn xuất, cuối cùng trở thành điểm yếu lớn nhất của tác phẩm.

Đây cũng không phải lần đầu Trương Lăng Hách bị diễn viên phụ lấn át. Trong Vân chi Vũ, Trương Lăng Hách thủ vai nam chính nhưng diễn xuất và khí chất của anh thua xa nam phụ do Thừa Lỗi thể hiện. Nhân vật Cung Thừa Vũ đóng vai kẻ ngốc nghếch gần hết bộ phim.

Trong Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng thiên, Trương Lăng Hách đất diễn không nhiều, vai diễn cũng nhạt nhòa. Nam diễn viên bị đánh giá là không tạo được tương tác ngọt ngào cần thiết với bạn diễn, dù Trần Đô Linh là cô gái dễ thương, được mệnh danh là "hoa hậu giảng đường".

Theo 163, Trương Lăng Hách không phải diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp. Anh có ngoại hình điển trai thư sinh, chiều cao trên 1,9 m nên được công ty quản lý lăng xê nhiệt tình. Dù không có kinh nghiệm diễn xuất, Trương Lăng Hách thường xuyên được giao vai chính trong các dự án có chi phí sản xuất lớn. Thế nhưng, điểm yếu diễn xuất của Trương Lăng Hách khiến các tác phẩm không thành công như mong đợi.

Hiện tại, Trương Lăng Hách bị chê là thảm họa diễn xuất, "Angelababy phiên bản nam", người hâm mộ các diễn viên nữ không muốn thần tượng của mình đóng cặp với anh. Trương Lăng Hách vẫn còn hai dự án khác chưa ra mắt là Yêu em (đóng cùng Từ Nhược Hàm) và Tứ hải trọng minh, đóng cùng với đàn chị Cảnh Điềm. Tuy nhiên, do danh tiếng của nam diễn viên đã tụt dốc nên hai dự án không được mong chờ.